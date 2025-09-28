Kars'ta 5 kişinin yaralandığı akrabalar arasındaki kavgayla ilgili 6 şüpheli yakalandı
Kars'ın Digor ilçesinde 5 kişinin yaralandığı silahlı, sopalı kavgaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.
Dağpınar beldesinde dün 5 kişinin yaralandığı akrabalar arasındaki kavgaya karışanların yakalanması için polis ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, B.E, K.C.T, M.E, A.E, B.E. ve E.K. yakalanarak gözaltına alındı.
Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı beldede, şüphelilerin sorgusu sürüyor.
Silahlı ve sopalı kavgada yaralanan 5 kişinin ise hastanelerdeki tedavisi sürüyor.
