Kars'ta 5 kişinin yaralandığı akrabalar arasındaki kavgayla ilgili 6 şüpheli yakalandı

Silahlı ve sopalı kavgada yaralanan 5 kişinin ise hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, B.E, K.C.T, M.E, A.E, B.E. ve E.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Dağpınar beldesinde dün 5 kişinin yaralandığı akrabalar arasındaki kavgaya karışanların yakalanması için polis ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.

