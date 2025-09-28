Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta 5 kişinin yaralandığı akrabalar arasındaki kavgayla ilgili 6 şüpheli yakalandı

        Kars'ın Digor ilçesinde 5 kişinin yaralandığı silahlı, sopalı kavgaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 13:31 Güncelleme: 28.09.2025 - 13:31
        Kars'ta 5 kişinin yaralandığı akrabalar arasındaki kavgayla ilgili 6 şüpheli yakalandı
        Kars'ın Digor ilçesinde 5 kişinin yaralandığı silahlı, sopalı kavgaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Dağpınar beldesinde dün 5 kişinin yaralandığı akrabalar arasındaki kavgaya karışanların yakalanması için polis ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.

        Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, B.E, K.C.T, M.E, A.E, B.E. ve E.K. yakalanarak gözaltına alındı.

        Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı beldede, şüphelilerin sorgusu sürüyor.

        Silahlı ve sopalı kavgada yaralanan 5 kişinin ise hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

