Kars'ta kamyonet ile pikabın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Kars'ın Kağızman ilçesinde kamyonetle pikabın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kars'ın Kağızman ilçesinde kamyonetle pikabın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
M. N, yönetimindeki 36 KD 588 plakalı kamyonet Kağızman-Iğdır kara yolu Kesikköprü Mahallesi'ndeki kavşakta B.K. idaresindeki 61 HL 12 plakalı pikap ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ile S.Ç, yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince ambulanslarla Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.