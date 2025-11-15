Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta kamyonet ile pikabın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kars'ın Kağızman ilçesinde kamyonetle pikabın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 19:38 Güncelleme: 15.11.2025 - 19:38
        Kars'ta kamyonet ile pikabın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Kars'ın Kağızman ilçesinde kamyonetle pikabın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        M. N, yönetimindeki 36 KD 588 plakalı kamyonet Kağızman-Iğdır kara yolu Kesikköprü Mahallesi'ndeki kavşakta B.K. idaresindeki 61 HL 12 plakalı pikap ile çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile S.Ç, yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerince ambulanslarla Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

