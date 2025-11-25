Kars'ta yol kenarında otururken bulunan yavru ayıya özel beslenme programı

CÜNEYT ÇELİK - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yol kenarında bitkin bulunan ve görüntüleri sosyal medyada çokça paylaşılan bozayı yavrusuna tedavi gördüğü merkezde özel beslenme programı uygulanıyor.

Sarıkamış'a bağlı Bozat köyü mevkisinde önceki haftalarda yol kenarında bitkin halde bulunan ve görüntüleri sosyal medyada çokça paylaşılan bozayı yavrusu, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Sarıkamış Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Ekiplerce Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezine getirilen bozayı yavrusuna, burada özel tedavi programı uygulandı.

Özel bir bölümde özenle bakılan ve meyveyle beslenen ayı yavrusu, bakım ve tedavileri sonrası daha iyi duruma geldi. Bir süre daha gözetim altında tutulacak yavru, daha sonra doğal ortamına bırakılacak.

KAÜ Veteriner Fakültesi Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekolojisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Burak Büyükbaki, AA muhabirine, ayının yol kenarında bitkin halde bulunduğunu hatırlattı.

Muayenede ayının 8-9 aylık ve dişi olduğunu tespit ettiklerini belirten Büyükbaki, şöyle konuştu: "Yaklaşık olarak da 30 kilogram civarında bir ağırlığı vardı. Yaptığımız ilk muayeneler sonucunda hayvanda yumuşak doku zedelenmesine bağlı arka ayaklarda güç kaybı, fonksiyon kaybı tespit edildi. Aynı şekilde radyolojik muayeneyi de değerlendirdik. Radyoloji muayeneleri sonrasında herhangi bir ortopedik hasarın bulunmadığı tespit edildi. Tabii ne kadar süre bulunduğu bölgede kaldığı bilinmediğinden ufak bir vücut kondisyon düşüklüğümüz vardı. Buna bağlı olarak da hipoglisemi olarak isimlendirdiğimiz hareketlerde sıkıntı, kondisyonda koordinasyon bozukluğu gibi bulgular vardı. Ciddi bir açık yaralanması yoktu, sadece kas zedelenmesi vardı." - "Sağlığına kavuştu diyebiliriz" Büyükbaki, getirildiği günden itibaren hayvana yoğun şekilde haftalık medikal tedavi uyguladıklarını belirterek, "Bir haftanın ardından medikal tedaviyi de kestik, rehabilitasyona aldık. Bakım beslemesi devam ediyor, genel durumu gayet iyi, tamamen sağlığına kavuştu diyebiliriz." şeklinde konuştu.