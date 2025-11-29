Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Yeşilay Kars Şubesi, gençleri söyleşilerle bilinçlendiriyor

        Yeşilay Kars Şube Başkanlığı, gençleri bilinçlendirmek ve onları sağlıklı yaşam konusunda teşvik etmek amacıyla düzenlediği Yeşilay Gençlik Söyleşileri kapsamında judo sporcusu Serkan Arabul, gençlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 12:09 Güncelleme: 29.11.2025 - 12:09
        Yeşilay Kars Şubesi, gençleri söyleşilerle bilinçlendiriyor
        Yeşilay Kars Şube Başkanlığı, gençleri bilinçlendirmek ve onları sağlıklı yaşam konusunda teşvik etmek amacıyla düzenlediği Yeşilay Gençlik Söyleşileri kapsamında judo sporcusu Serkan Arabul, gençlerle buluştu.

        Yeşilay üyesi sporcu Serkan Arabul, Görme Engelliler Judo Türkiye Şampiyonasında Erkekler J1-81 kilogram kategorisinde kazandığı Türkiye üçüncülüğü sonrası gençlerle buluşarak motivasyon kaynağı oldu.

        Arabul, söyleşide, sporun hayatındaki yerini, azmin ve disiplinin başarıya nasıl dönüştüğünü, sağlıklı yaşamın sporcu kimliğine yaptığı katkıları gençlerle paylaştı.

        Yeşilay'ın gençlere yönelik bilinçlendirme çalışmalarının önemine dikkat çeken Arabul, "Yeşilay'ın gençlere ışık tutan çalışmaları sayesinde birçok gencimiz hem sağlıklı yaşamı benimsiyor hem de kendine hedefler koyarak hayata daha bilinçli hazırlanıyor. Ben de bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum." dedi.

        Yeşilay Kars Şube Başkanı Gamze İlgar ise söyleşilerin temel amacının gençlere rol model olabilecek isimleri buluşturmak olduğunu ifade ederek, Serkan Arabul'un hem spor başarısı hem de Yeşilay değerlerini taşıyan duruşuyla gençlere güçlü bir ilham verdiğini söyledi.

        Programın sonunda katılımcı gençler, Arabul ile sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

