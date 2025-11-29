Yeşilay Kars Şubesi, gençleri söyleşilerle bilinçlendiriyor

Yeşilay Kars Şube Başkanlığı, gençleri bilinçlendirmek ve onları sağlıklı yaşam konusunda teşvik etmek amacıyla düzenlediği Yeşilay Gençlik Söyleşileri kapsamında judo sporcusu Serkan Arabul, gençlerle buluştu.

Yeşilay üyesi sporcu Serkan Arabul, Görme Engelliler Judo Türkiye Şampiyonasında Erkekler J1-81 kilogram kategorisinde kazandığı Türkiye üçüncülüğü sonrası gençlerle buluşarak motivasyon kaynağı oldu.

Arabul, söyleşide, sporun hayatındaki yerini, azmin ve disiplinin başarıya nasıl dönüştüğünü, sağlıklı yaşamın sporcu kimliğine yaptığı katkıları gençlerle paylaştı.

Yeşilay'ın gençlere yönelik bilinçlendirme çalışmalarının önemine dikkat çeken Arabul, "Yeşilay'ın gençlere ışık tutan çalışmaları sayesinde birçok gencimiz hem sağlıklı yaşamı benimsiyor hem de kendine hedefler koyarak hayata daha bilinçli hazırlanıyor. Ben de bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum." dedi.

Yeşilay Kars Şube Başkanı Gamze İlgar ise söyleşilerin temel amacının gençlere rol model olabilecek isimleri buluşturmak olduğunu ifade ederek, Serkan Arabul'un hem spor başarısı hem de Yeşilay değerlerini taşıyan duruşuyla gençlere güçlü bir ilham verdiğini söyledi.