        Kars'ta martta kayak keyfi sürüyor

        Kars'ta sarıçam ormanları ve kristal karıyla ünlü Sarıkamış Kayak Merkezi'nde martta da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

        Giriş: 14.03.2026 - 14:32 Güncelleme:
        Kar kalınlığı 2 metreye ulaşan kayak pistlerinin bulunduğu merkezde, 5 telesiyej yer alıyor. Kar yağışının aralıklarla devam ettiği merkeze gelen yerli ve yabancı turistler, kayak ve snowboard yapıyor, kızakla kaymanın keyfini çıkarıyor.


        Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin genel müdürü Mehmet Saraçoğlu, AA muhabirine, son günlerde çok iyi kar yağdığını söyledi.

        İlk kez martta böyle yoğun kar yağdığını belirten Saraçoğlu, "Ramazanın bereketi olsa gerek. Bu sene bayramda otellerde güzel etkinlikler var ve kampanyalar yaptılar, biz de yaptık. Bayramı dolu geçirmek için biz hazırız, herkesi Sarıkamış'a bekliyoruz." dedi.

        Almanya'dan gelen Anna Baum da "Almanya'dan eşimle kayak tatili için geldim. Çok beğendik, pistler çok kaliteli ve özel kristal kar var. Kayak için çok güzel bir yer. Herkes buraya gelsin diyorum." ifadelerini kullandı.


        Kayaksever Erdem Alpay ise İstanbul'dan geldiğini belirterek, "Sarıkamış'ta bir haftadır kristal karın tadını çıkarıyoruz. Gerçekten pistler bakımlı, hocalar kaliteli. Çok keyifli, mart ayında her şey mükemmel." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

