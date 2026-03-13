        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Kars'ta "Teşkilat İftarı" programında konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Azerbaycan ile aramızdaki bağ ne bir dedikodu ne bir sosyal medya paylaşımı. Bizim aramızdaki bağ bir gönül bağı, bir kader birlikteliğidir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 21:28 Güncelleme:
        Zorlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği kentte Kars Valiliği, Kars Belediyesi, Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu, AK Parti İl Başkanlığı ile Şehit ve Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.

        Ardından AK Parti Kars İl Başkanlığınca kentteki bir restoranda düzenlenen "Teşkilat İftarı" programına katılan Zorlu, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bugün içeride ve dışarıda hayal edilen şeyleri başarmaya, gerçeğe dönüştürmeye devam ettiğini söyledi.

        Zorlu, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığının da kurulduğu günden bu yana çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, "O tarihten itibaren kurucu başkan olarak, 8 Türk devletinin ve bunların yanı sıra soydaş ve akraba topluluklarımızın da içerisinde yer aldığı o büyük Türk dünyasını bir araya getirmek için gece gündüz koşturuyoruz, çalışıyoruz." dedi.

        - "Milli, güvenlik meselesi asla siyasete polemik konusu yapılamaz"

        Ülkenin milli ve güvenlik meselesinin siyasette polemik konusu yapılmaması gerektiğini dile getiren Zorlu, şunları kaydetti:


        "Bir bakıyorsunuz ana muhalefet partisine, genel başkanına bir ara balıklar ürküyor diye savunma sanayimize laf atıyordu. Ardından bir de baktık bizim savunma sanayi kapasitemizi küçümseyerek bir de bunu yurt dışına, başka devletlere, ülkelere mesajlar verme çabasında gördük. Bunlar tabii çok hazin ama en son açıklaması; bu kez de Türkiye'nin bu bölgemizde yaşanan savaş ve kaosla ilgili yaklaşımını ve buradaki politikasını eleştiriyor. Tabii eleştirebilirsiniz, hakkınızdır ama bu tür bir milli, güvenlik meselesi asla siyasete polemik konusu yapılamaz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bizim tek bir hedefimiz var; kuzeyden güneye, doğudan batıya hiçbir ayrım gözetmeksizin 86 milyon yurttaşımızın bir ve beraber olacağı ve etrafımızdaki bu ateş çemberinden onları koruyacağımız bir süreci inşa etmektir. Hamdolsun bugün Cumhurbaşkanımızın markasıyla bu güvenlik çemberini oluşturmaya devam ediyoruz."

        Zorlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Türkiye bir yandan bütün kurumlarıyla bu sürece hazırlıklıdır. Başta güvenlik mekanizması ve bölgesel diplomasiyi önceleyen adımlarımızla farklılık yaratıyoruz. Bugün Türkiye hem savaşın bir tarafıyla hem diğer tarafıyla görüşebilen nadir ülkelerden bir tanesi olmuştur. Sadece burada değil, Ukrayna-Rusya krizinde, bakıyorsunuz Etiyopya-Somali krizinde, uzak coğrafyalarda artık Türkiye sözüne itibar edilen arabuluculuk mekanizması için çağrılan bir ülke haline gelmiştir, bu da Türkiye'nin gücüdür. Kadim geçmişimizden aldığımız çok önemli bir bizim güç kaynağımız haline gelmiştir."

        - "Türkiye güçlü olursa Azerbaycan elbette güçlü olur"

        Türkiye-Azerbaycan arasında son dönemde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlara da değinen Zorlu, şu ifadeleri kullandı:


        "Türkiye güçlü olursa Azerbaycan elbette güçlü olur ve biz inanıyoruz ki Azerbaycan güçlendikçe büyük Türk dünyası gücüne güç katar, taçlanır ve geleceğe ilerler. Bu bakımdan bizim aramızdaki bağ ne bir dedikodu ne bir sosyal medya paylaşımı. Bizim aramızdaki bağ bir gönül bağı, bir kader birlikteliğidir. Azerbaycan'daki kardeşlerimize de aracılığınızla selamlarımı, hürmetlerimizi iletmek istiyoruz. Kars da inşallah bu iki devletin ve günün sonunda 8 devletin güç birliğinin taçlandığı önemli merkez haline gelecek. Nasıl gelecek; Orta koridor, Çin sınırından yaklaşık 600 milyar dolarlık bir ticaret kapasitesini Azerbaycan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya götüren o koridordan bahsediyoruz. Ve şimdi hamdolsun, yine bir zamanlar hayal edilemeyen gerçekleşti."

        - "Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci ilerliyor"

        Zorlu, Azerbaycan ve Türkiye'nin dayanışmasıyla Karabağ'ın işgalden kurtarıldığını hatırlatarak, şunları dile getirdi:


        "Şimdi orada bir koridor çalışması artık hızlı biçimde devam ediyor. Ve burası açıldığında ne olacak; Türkiye-Azerbaycan ulaşımı doğrudan 48 saate kadar azalacak. Bunun yanı sıra Orta Asya'daki o bahsettiğim pazar yüzde 30-35'lik bir zaman tasarrufuyla güçlenmiş olacak. Ve dahası deniz yoluyla Süveyş Kanalı üzerinden olan o transfer de haftalarca bir azalma kapasitesine erişecek. İşte bunlar hayata geçtiğinde Doğu Anadolu Bölgemiz ama onun özelinde Kars inanıyoruz ki bu merkezin itici gücü olacak, çekim gücü olacak ve bir lojistik merkezi olacak.


        İnşallah bu gelişmeler hızlandığında Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci de ilerliyor, yoluna devam ediyor. İnanıyoruz ki bu sonuçlandığında ve kapılar açıldığında Kars'ta yeniden işte bu kapının, hem ticaretin, hem dostluğun, hem barışın, hem huzurun çekim merkezi olacak. İşte bu anlamda baktığımız büyük Türk dünyasını inşallah Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 21. yüzyılı Türk dünyasının asrı hedefimiz, yapma hedefimiz var buna inanıyoruz. Bu uğurda adım adım güçlü adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz."

        Programda, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ile AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar da konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi ateş çukurundan uzakta tutmak birinci önceliğimiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı paylaşımı
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        Silinmez bir iz bıraktı
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        "İran'daki rejim düşecek ama belki hemen yakın zamanda değil"
        Ali Laricani: Lideriniz Epstein adasında
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İddia: ABD 2500 deniz piyadesi gönderecek
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Semih Kılıçsoy açıkladı: Beşiktaş'tan niye ayrıldı?
        13 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        Yaşar TSB Başkanı adayı oldu
        Ramazan Günlüğü
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Haftanın kültür sanat ajandası
