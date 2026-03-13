Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Kardan kapanan Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma açıldı

        Yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Kağızman-Ağrı kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 16:51 Güncelleme:
        Kentte etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle Kars'ın Kağızman ilçesi ile Ağrı'yı birbirine bağlayan kara yolu ulaşıma kapandı.

        Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yer yer kar kalınlığının 3 metreyi geçtiği bölgede zorlu çalışma yürüttü.

        Ekiplerin kar kütlelerini temizlemesi sonucu kara yolunda ulaşım yeniden sağlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

