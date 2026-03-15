Kars'ta 20 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 20 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Giriş: 15.03.2026 - 14:33
Kentte iki gündür aralıklarla devam eden kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Arpaçay'da 7, Digor'da 9, Kağızman'da 3 ve Sarıkamış'ta 1 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
