Kars'ta 20 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 20 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.



Kentte iki gündür aralıklarla devam eden kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.



Olumsuz hava koşulları nedeniyle Arpaçay'da 7, Digor'da 9, Kağızman'da 3 ve Sarıkamış'ta 1 köy yolu ulaşıma kapandı.



İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.







