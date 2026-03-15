        Kars'ta çarpışan tanker ve tırın sürücüleri yaralandı, yol ulaşıma kapatıldı

        Kars-Çıldır kara yolunda tır ile zift yüklü tankerin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı, dökülen zift nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2026 - 13:46 Güncelleme:
        Kars'ta çarpışan tanker ve tırın sürücüleri yaralandı, yol ulaşıma kapatıldı

        Kars-Çıldır kara yolunda tır ile zift yüklü tankerin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı, dökülen zift nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı.

        İran uyruklu Benrouz Rajabıdızajyekan (48) idaresindeki ahşap ve fayans yüklü 99 AL 215 plakalı tır, Kars-Çıldır kara yolu Gönülalan köyü mevkisinde, Yusuf Aslan (41) yönetimindeki 33 ABG 448 plakalı, zift yüklü tanker ile çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, kara yolları ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler yaralandı, tankerden dökülen zift nedeniyle kara yolu ulaşıma kapatıldı.

        Sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kara yolunun yeniden ulaşıma açılması için temizlik çalışması başlatılırken, kaza nedeniyle uzun tır kuyrukları oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

