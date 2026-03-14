Kars-Kağızman kara yolunda kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor
Kars-Kağızman kara yolunda etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Giriş: 14.03.2026 - 23:41
Kentte iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Akşam saatlerinde yoğunluğunu arttıran kar nedeniyle Kars-Kağızman kara yolunun 2020 rakımlı Paslı Geçidi'nde bazı araçlar yolda kaldı.
İhbar üzerine bölgeye Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, bölgede karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri