        Sarıkamış Kayak Merkezi bayram tatilinde misafirlerini bekliyor

        HÜSEYİN DEMİRCİ - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi, 2 metreyi bulan kar kalınlığıyla Ramazan Bayramı tatilinde misafirlerini ağırlamaya hazır.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 11:07
        Kent merkezine 54, Sarıkamış ilçesine ise 2 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde, 5 telesiyej ve toplam uzunluğu 30 kilometreyi bulan 10 pist bulunuyor.

        Sarıçam ormanları ve kristal karıyla öne çıkan kayak merkezinde, ikinci etap pistlerde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı.

        Bayram tatili için bölgeye gelmeye başlayan kayakseverler, uzun pistlerde kayak, snowboard ve kızak yaparak bahar ayında sezonun keyfini çıkarıyor. Otellerde bayrama özel indirim kampanyaları başlatılırken, mekanik tesisler de ziyaretçilere hizmet vermeye hazır hale getirildi.

        Son kar yağışlarıyla birlikte sezonun nisan ortasına kadar devam edeceği öngörülüyor.

        - "Otellerde yüzde 20-30 indirimler yaptık"

        Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş, AA muhabirine, mart ayı olmasına rağmen kayak pistlerinde çok fazla kar bulunduğunu söyledi.

        Bayram için mekanik tesislerin hazır olduğunu bildiren Taş, "Kar durumumuz çok çok iyi, yaklaşan bayram öncesi otellerimizde kampanyalar düzenledik. Otellerde yüzde 20-30 indirimler yaptık ve misafirlerimizin bayram tatilini burada geçirmelerini istiyoruz. Çok güzel doğa var, hava mis gibi herkesi buraya bekliyoruz. Son yağan kardan dolayı sezon nisan ayının 15-20'sine kadar devam edecek gibi gözüküyor." diye konuştu.

        Kayak eğitmeni Şener Ağbaba da merkezde kayak için çok güzel bir ortam olduğunu anlatarak, "Bayram için misafirleri bekliyoruz. Müthiş kar var, bu karla kayak 15 Nisan'a gider." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Pentagon 200 milyar dolar bütçe istedi" iddiası
        "Pentagon 200 milyar dolar bütçe istedi" iddiası
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        İran'da hangi üst düzey isimler öldürüldü?
        İran'da hangi üst düzey isimler öldürüldü?
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Bakan Çiftçi: Kesinlikle tuzaklama radar yapmayacağız
        Bakan Çiftçi: Kesinlikle tuzaklama radar yapmayacağız
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        20 yıllık seri sona erdi!
        20 yıllık seri sona erdi!
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Nazar, 7 yıllık esaretten sonra annesiyle tanıştı!
        Nazar, 7 yıllık esaretten sonra annesiyle tanıştı!
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        60 suç kaydı, 65 yıl cezası var! Hapse girmemek için 8 çocuk doğurdu!
        60 suç kaydı, 65 yıl cezası var! Hapse girmemek için 8 çocuk doğurdu!
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
        ABD'den 3 ayda 45 fon gelmiş
        ABD'den 3 ayda 45 fon gelmiş
        OECD’den ücret uyarısı
        OECD’den ücret uyarısı

        Arpaçay Kaymakamı Akköz, muhtarlarla iftar sofrasında buluştu
        Arpaçay Kaymakamı Akköz, muhtarlarla iftar sofrasında buluştu
        Kars'ta kurşunlama olayı aydınlatıldı: Zanlılar kısa sürede yakalandı
        Kars'ta kurşunlama olayı aydınlatıldı: Zanlılar kısa sürede yakalandı
        Kars'ta aranan şahıslara operasyon: 3 hükümlü yakalandı
        Kars'ta aranan şahıslara operasyon: 3 hükümlü yakalandı
        Kars'ta Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi: Vatandaşlar bayram tatili için masalsı...
        Kars'ta Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi: Vatandaşlar bayram tatili için masalsı...
        Kağızman'da yol çilesi yıllardır çözüme kavuşmadı
        Kağızman'da yol çilesi yıllardır çözüme kavuşmadı
        Kars'ta "Açık Kapı"dan üniversite öğrencilerine yakın temas
        Kars'ta "Açık Kapı"dan üniversite öğrencilerine yakın temas