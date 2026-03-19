Sarıkamış Kayak Merkezi bayram tatilinde misafirlerini bekliyor

HÜSEYİN DEMİRCİ - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi, 2 metreyi bulan kar kalınlığıyla Ramazan Bayramı tatilinde misafirlerini ağırlamaya hazır.



Kent merkezine 54, Sarıkamış ilçesine ise 2 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde, 5 telesiyej ve toplam uzunluğu 30 kilometreyi bulan 10 pist bulunuyor.



Sarıçam ormanları ve kristal karıyla öne çıkan kayak merkezinde, ikinci etap pistlerde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı.



Bayram tatili için bölgeye gelmeye başlayan kayakseverler, uzun pistlerde kayak, snowboard ve kızak yaparak bahar ayında sezonun keyfini çıkarıyor. Otellerde bayrama özel indirim kampanyaları başlatılırken, mekanik tesisler de ziyaretçilere hizmet vermeye hazır hale getirildi.



Son kar yağışlarıyla birlikte sezonun nisan ortasına kadar devam edeceği öngörülüyor.



- "Otellerde yüzde 20-30 indirimler yaptık"



Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş, AA muhabirine, mart ayı olmasına rağmen kayak pistlerinde çok fazla kar bulunduğunu söyledi.



Bayram için mekanik tesislerin hazır olduğunu bildiren Taş, "Kar durumumuz çok çok iyi, yaklaşan bayram öncesi otellerimizde kampanyalar düzenledik. Otellerde yüzde 20-30 indirimler yaptık ve misafirlerimizin bayram tatilini burada geçirmelerini istiyoruz. Çok güzel doğa var, hava mis gibi herkesi buraya bekliyoruz. Son yağan kardan dolayı sezon nisan ayının 15-20'sine kadar devam edecek gibi gözüküyor." diye konuştu.



Kayak eğitmeni Şener Ağbaba da merkezde kayak için çok güzel bir ortam olduğunu anlatarak, "Bayram için misafirleri bekliyoruz. Müthiş kar var, bu karla kayak 15 Nisan'a gider." dedi.

