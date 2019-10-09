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Vali Türker Öksüz, KÖYDES çalışmalarını yerinde gördü

İHA

Kars Valisi Türker Öksüz, KÖYDES çalışmaları kapsamında Çakmak köyünde yapımı tamamlanan ÇakmakAlçılıBoğazköy grup köy yolları sıcak asfalt çalışmalarını yerinde gördü.

Vali Türker Öksüz, KÖYDES çalışmalarını yerinde gördü

Kars Valisi Türker Öksüz, KÖYDES çalışmaları kapsamında Çakmak köyünde yapımı tamamlanan ÇakmakAlçılıBoğazköy grup köy yolları sıcak asfalt çalışmalarını yerinde gördü.
Öksüz, yapımı devam eden Çakmak Köyü sulama kanalı ve içme suyu çalışmaları hakkında Özel İdare Genel Sekreteri Zafer Yiğit’ten bilgi aldı.
Vali Türker Öksüz, KÖYDES programı kapsamında yapılan yolun yüzde 90’ının tamamlandığını söyledi.
Öksüz, “2019 yılı KÖYDES programları kapsamında 29 kilometre bitümlü sıcak asfalt yapılması planlandı. Bunun yüzde 90’lık kısmı tamamlandı. Bu kapsamda Kars Merkez, Selim ve Susuz ilçelerinde yol yapım çalışmalarımız bitti. Kağızman’da ise çalışmalarımız sürüyor” dedi.
Vali Türker Öksüz, “Çakmak köyünde yapımına başlanan 150 metreküplük içme suyu deposu tamamlanmak üzere, DAP İdaresi desteğinde 2018 yılından itibaren devam eden sulama kanalının da önümüzdeki günlerde bitirilerek hizmetine sunacağız. Valilik olarak tarımsal faaliyetler konusunda çiftçilerimize her türlü desteği verileceğiz” diye konuştu.
Valilik olarak köylerimizin alt yapı ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde tamamlanması için hem yol hem de içme suyu çalışmalarının il genelinde ekim ayı sonunda tamamlanacağını ifade eden Öksüz, “Önümüzdeki günlerde ilgili birimler ile birlikte KÖYDES kapsamında yapılan çalışmaları gözden geçireceğiz. Yeni çalışmaların planlamasını yapacağız. Yapılan çalışmaların ilimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
Kars Valisi Türker Öksüz’ün KÖYDES çalışmalarını incelemesine, İl Genel Meclis Başkanı Muzaffer Yağcı, Özel İdare Genel Sekreteri Zafer Yiğit, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, Özel İdare Genel Sekreter Yardımcıları Fatih Tekcan, Osman Cengiz’de eşlik etti.

KARS

09 Ekim 2019 Çarşamba

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