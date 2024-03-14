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        Kars'ta keklik avlayan 3 kişiye 102 bin 609 lira ceza verildi

        Kars'ın Kağızman ilçesinde, tuzak kurarak kaçak keklik avladıkları belirlenen 3 kişiye 102 bin 609 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 12:25 Güncelleme: 14.03.2024 - 12:32
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        Kars'ta keklik avlayan 3 kişiye 102 bin 609 lira ceza verildi
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        Kars'ın Kağızman ilçesinde, tuzak kurarak kaçak keklik avladıkları belirlenen 3 kişiye 102 bin 609 lira ceza kesildi.

        İlçeye bağlı Donandı köyü kırsalında Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü ekipleri, doğa koruma faaliyetleri esnasında İ.C, Ş.D. ve H.C'nin tuzak kurarak keklik avcılığı yaptığını tespit etti.

        Ekipler, kaçak avcılık yapan şüphelilere 102 bin 609 lira para cezası uyguladı.

        DKMP personelince tuzak malzemeleri ve 29 kekliğe el konuldu.

        Keklikler daha sonra ekiplerce doğaya salındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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