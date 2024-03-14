Kağızman Kazım Karabekir Ortaokulu voleybol takımı, Türkiye finallerine kaldı

Beden eğitimi öğretmenleri Osman Aydın ve Emrullah Özkorkmaz yönetiminde yarı final grup maçlarında Gaziantep ve Van ekiplerini yenen Kars ekibi birinci oldu.

Kars'ta, Kağızman Kazım Karabekir Ortaokulu voleybol takımı, bölge şampiyonu olarak Türkiye finallerinde mücadele edecek.

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