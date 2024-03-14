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        Kağızman Kazım Karabekir Ortaokulu voleybol takımı, Türkiye finallerine kaldı

        Kars'ta, Kağızman Kazım Karabekir Ortaokulu voleybol takımı, bölge şampiyonu olarak Türkiye finallerinde mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 10:50 Güncelleme: 14.03.2024 - 10:50
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        Kağızman Kazım Karabekir Ortaokulu voleybol takımı, Türkiye finallerine kaldı
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        Kars'ta, Kağızman Kazım Karabekir Ortaokulu voleybol takımı, bölge şampiyonu olarak Türkiye finallerinde mücadele edecek.

        Kağızman Kazım Karabekir Ortaokulu voleybol takımı, Mardin'de oynanan maçlarda yıldız erkekler kategorisinde bölge birincisi olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

        Beden eğitimi öğretmenleri Osman Aydın ve Emrullah Özkorkmaz yönetiminde yarı final grup maçlarında Gaziantep ve Van ekiplerini yenen Kars ekibi birinci oldu.

        Çapraz eşleşmede Erzincan takımını da eleyen takım, Türkiye finallerine kaldı.

        Final müsabakaları 17-20 Mayıs tarihlerinde Sivas'ta oynanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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