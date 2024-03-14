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        Sahte ilanla besiciyi dolandıran 3 kişi, kuyumcuda altın alırken yakalandı

        KARS'ta sosyal medyadan hayvan satış ilanıyla Şanlıurfalı besiciyi 500 bin lira dolandıran 3 kişi, kuyumcuda altın alırken yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 11:21 Güncelleme: 14.03.2024 - 11:25
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        Sahte ilanla besiciyi dolandıran 3 kişi, kuyumcuda altın alırken yakalandı
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        KARS’ta sosyal medyadan hayvan satış ilanıyla Şanlıurfalı besiciyi 500 bin lira dolandıran 3 kişi, kuyumcuda altın alırken yakalandı. Daha önce de dolandırıcılık suçundan haklarında 4 kez işlem yapılan şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

        Şanlıurfa'da besicilik yapan M.B. (36) sosyal medyada Kars'tan verilen hayvan satış ilanındaki numarayı arayıp, irtibata geçti. M.B., 320 koyunu almak için 5 milyon liraya anlaştı. Şüphelilere 500 bin lirayı banka üzerinden havale eden M.B., hayvanları teslim almak için Kars'a geldi. İl merkezinde bir kafede buluştuğu şüphelilerin bir bahaneyle yanından ayrılıp geri dönmediklerini gören M.B., dolandırıldığını anlayıp İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

        Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin, daha önce dolandırıcılık suçundan haklarında 4 kez işlem yapılan E.Ç. (47), İ.C. (60), ve M.K. (44) olduğunu belirledi. Ekipler, şüphelileri kuyumcudan altın almak üzereyken yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında 40 bin TL ile 1500 dolar bulundu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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