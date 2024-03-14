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        Kars'ta büyükbaş hayvan dolandırıcılığı yapan 3 kişi, kuyumcudan altın alırken suçüstü yakalandı

        Kars'ta büyükbaş hayvan dolandırıcılığı yapan 3 şüpheli, kuyumcudan altın alırken suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 11:01 Güncelleme: 14.03.2024 - 11:10
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        Kars'ta büyükbaş hayvan dolandırıcılığı yapan 3 kişi, kuyumcudan altın alırken suçüstü yakalandı
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        Kars'ta büyükbaş hayvan dolandırıcılığı yapan 3 şüpheli, kuyumcudan altın alırken suçüstü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Sosyal medya üzerinden hayvan satış ilanını gören M.B, 5 milyon liraya anlaştığı büyükbaş hayvanlar için Şanlıurfa'dan kente geldi. Bir kafede buluşarak paranın 500 bin lirasını banka üzerinden gönderen M.B, şüphelilerin kendisini oyalayarak ortadan kaybolmaları üzerine durumu polise bildirdi.

        Polis ekiplerince yapılan çalışmada, şüphelilerin önceden haklarında çok sayıda dolandırıcılık suçundan işlem yapılan E.Ç, İ.C. ile M.K. olduğunu tespit etti.

        Şüphelileri, aldıkları 500 bin lira ile bir kuyumcuda altın almak üzereyken suçüstü yakalayan polisler, üst aramalarında ise suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira ve 1500 dolar ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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