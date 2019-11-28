Kars’ta “2019 Prof.Dr. Fuat Sezgin Yılı” etkinliği

“2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” kapsamında Kafkas Üniversitesi tarafından anma etkinliği düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 Eylül 2018 tarihinde ilan ettiği “2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” etkinlikleri kapsamında Kafkas Üniversitesi’nde “İslam Medeniyeti ve Müslüman Kaşifler: İslam Bilim Tarihi” konulu panel düzenlendi.

Ahmet Arslan Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen panele Kars Valisi Türker Öksüz, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, öğretim üyeleri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda Prof. Dr. Fuat Sezgin’in hayatı video gösterimi ile sunumu yapıldı.

Etkinlikte Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, “İslam Medeniyeti ve Müslüman Kaşifler: İslam Bilim Tarihi” konulu konferans verdi. Konferans plaket verilmesiyle son buldu.

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