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Karslı dağcılar yeni rotalarla turizme hizmet veriyor KARSDAG sporcuları Digor Beş Kiliseye yürüdü

İHA

Karslı dağcılar, keşfettikleri yeni rotaları kent turizmine kazandırıyor.

Karslı dağcılar yeni rotalarla turizme hizmet veriyor KARSDAG sporcuları Digor Beş Kiliseye yürüdü

Karslı dağcılar, keşfettikleri yeni rotaları kent turizmine kazandırıyor.
Kars Dağcılar Arama Kurtarma Kulübü (KARSDAG) üyeleri, yeni rotalarda yaptıkları yürüyüşlerle, hem yeni yerleri keşfediyor, hem de keşfedilen farklı yerlerin tanıtımına yaparak kent turizmine hizmet ediyor.
KARSDAG Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Özfer Koçak, nezaretinde yaklaşık 17 kilometrelik Digor Beş Kilise güzergahında 22 sporcuyla yürüyüş gerçekleştirdi. İlk defa denenen zorlu ve bir güzergahın ardından Beş Kiliye ulaştı.
KARSDAG Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Özfer Koçak, Kars turizmine yeni rotalar belirleyerek hizmet verdiklerini söyledi.
Özfer Koçak, “Bu sporu Kars’ta sevdirmeye çalışıyoruz. Gelen turistlere, bu bölgede yaşayan yabancı arkadaşlara tanıtmaya çalışıyoruz. Çok güzel bir spor, bugün ki yürüyüşümüz Digor’a bağlı Gülheyran köyünden vadiye girdik. Bugün ilk defa denediğimiz bir rota, çok güzeli çok zorlu bir rota, yaklaşık 17 kilometre yürüdük” dedi.
“Zor ve güzel bir yürüyüş oldu”
Çok zorlu bir güzergahtan geçtiklerini ifade eden Koçak, “Vadiden yaptığımız bu yürüyüş, bazen düz geçişlerimiz oldu, bazen su geçişlerimiz oldu. Riskli yerlerimiz oldu. Ama çok güzel bir rota sonunda Beş Kiliseye vardık. Ancak gördüğümüz manzara karşısında çok üzüldük. Beş kiliseden sadece birisi var. Ama bu bölgede görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Buraya gelmek isteyen turistlerimize tabii ki rehberlik yapabiliriz” diye konuştu.
KARSDAG Kulübü üyeleri her hafta farklı bir güzergahta yürüyüş yapıyor. Bazen sayıları yüzleri bulan dağcılar, yürüyüş rotalarında bulunan tarihi yerlerinde tanıtımını yağarak Kars turizmine katkı sağlıyorlar.

KARS

30 Aralık 2019 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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