Ak parti Kağızman 7. Olağan kongresi yapıldı Milletvekili Arslan; “Ak Parti hayali bile düşünülemeyen hizmetleri gerçekleştirdi”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ak parti Kağızman 7. Olağan kongresi yapıldı Milletvekili Arslan; “Ak Parti hayali bile düşünülemeyen hizmetleri gerçekleştirdi”

İHA

65. Hükümetin Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan katıldığı Ak parti Kağızman 7. Olağan kongresinde yaptığı konuşmada ilçeye yapılan yatımları anlattı. Arslan, "Bunları eskiden söyleselerdi hayal kurumayın derlerdi." dedi.

Ak parti Kağızman 7. Olağan kongresi yapıldı Milletvekili Arslan; “Ak Parti hayali bile düşünülemeyen hizmetleri gerçekleştirdi”

65. Hükümetin Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan katıldığı Ak parti Kağızman 7. Olağan kongresinde yaptığı konuşmada ilçeye yapılan yatımları anlattı. Arslan, “Bunları eskiden söyleselerdi hayal kurumayın derlerdi.” dedi.
Ak Parti, Kağızman 7. İlçe kongresi Kağızman kapalı spor salonunda yapıldı.
Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın sinevizyon gösterisi ile başlayan kongreye AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan,Yunus Kılıç, Ak parti 26. Dönem milletvekili ve bölge koordinatörü Reşit Polat, Ak Parti belediye başkanları ve yöneticilerin yanı sıra delegeler katıldı.
Yapılan konuşmaların ardından söz alan 65.Hükümet Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Kağızman’da 18 Mayıs 2020 tarihinde çömçe bölgesinde şehit edilen yüzbaşı Ferhat çiftçi ve bütün şehitler için Fatiha okunmasını rica ederek Şehidimizin adının ilçede yaşatılması için yeni yapılan gençlik merkezine verildiğini söyledi.
Ahmet Arslan, “Kağızman’da Ak parti öncesi ne vardı bizden sonra neler yapıldı söyleyeyim. Kesipköprü yolu, çevre yolu ve ilçe giriş yolları tamamı sıcak asfalt veya bölünmüş yol oldu, fen lisesi yalan dediler bu yıl yeni yurduyla hizmete başlıyor, üniversite yurdu bitmek üzere, 100 yataklı hastane hizmette yetmez dedik Erzurum yolu tamamı bölünmüş ve sıcak asfalt yapılıyor, kars yolu yapılıyor yetmez dedik, doğal gaz onaylandı seneye ilçe merkezine gelmiş olacak, yetmez dedik Ortaköy sulama suyu barajı yeni yerinde başlıyor, ağrı yolu başladı, ilçe merkezinin yolları sıcak asfalt oldu, köy yolları sıcak asfalt oldu, öğretmen evi devam ediyor, bakın bu yatımları sayması bile zor hepsine yalan Ahmet Arslan yapamaz Ak parti yapamaz dediler bugün çok şükür birçoğu yapıldı bazıları yapım aşamasında Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bir ilçeye bu kadar yatırım yapılıyorsa varın Türkiye genelindeki hizmetleri siz düşünün” diye konuştu.
Ahmet Arslan yapılan bunca hizmete vatandaşların sahip çıkmasını isteyerek Ak parti 7. Olağan kongresinin hayırlı olmasını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars’ta Suni Tohumlama Uygulamaları, Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi’nin tanıtımı yapıldı
YEREL HABERLER Kars’ta Suni Tohumlama Uygulamaları, Etçi ve Kombine ...
Kars’ta salgınla mücadele mahalle denetim ekipleri kuruldu
YEREL HABERLER Kars’ta salgınla mücadele mahalle denetim ekipleri ...
Gazeteci Cüneyt Çelik’in mutlu günü
YEREL HABERLER Gazeteci Cüneyt Çelik’in mutlu günü
Kars’ta minikler bilgilendirildi
YEREL HABERLER Kars’ta minikler bilgilendirildi
Kars’ta ateşle oynayan çocuklar yangın çıkardı
YEREL HABERLER Kars’ta ateşle oynayan çocuklar yangın çıkardı
Kars’a metamfetamin getirirken yakalandı
YEREL HABERLER Kars’a metamfetamin getirirken yakalandı
Kars'ta kara av sezonu açılıyor
YEREL HABERLER Kars'ta kara av sezonu açılıyor
Sarıkamış’ın 2050 yılına kadar içme suyunu karşılayacak 7 Kasım Barajı’nın yapımı sürüyor
YEREL HABERLER Sarıkamış’ın 2050 yılına kadar içme suyunu ...
Kars’ta ÇKS başvuruları uzatıldı
YEREL HABERLER Kars’ta ÇKS başvuruları uzatıldı
Yaralı Gece balıkçılı tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı Gece balıkçılı tedavi altına alındı
Kars’ta jandarmadan kenevir operasyonu
YEREL HABERLER Kars’ta jandarmadan kenevir operasyonu
Vali Öksüz, kaymakamlarla video konferansla görüştü
YEREL HABERLER Vali Öksüz, kaymakamlarla video konferansla görüştü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X