Aygır Gölü doğal sit alanı olarak tescillendi

Denizden 2 bin 300 metre yükseklikte olan Aygır Gölü, Aygır Gölü Doğal Sit Alanı, "Doğal SitNitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Doğal SitSürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescillendi.
Kars’ın Susuz ilçesi sınırları içerisinde KarsGöle yolu üzerinde yer alan volkanik set gölü olan ve 2 bin 941 kilometre alana, denizden 2 bin 300 metre yükseklikte bulunan Aygır Gölü bundan sonra koruma altında olacak.
Özellikle yaz aylarında çevre halkı tarafından mesire yeri olarak kullanılan Aygır Gölü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün tescillenen alanlara ait koordinat ve parsel bilgilerinin de yer aldığı ilanlara göre, Kars'ın Susuz ilçesinde bulunan Aygır Gölü Doğal Sit Alanı, "Doğal SitNitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Doğal SitSürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescillenmiş oldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.