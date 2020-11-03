Kars’ta silah ele geçirildi

Kars’ta jandarma ekiplerince alınan bir ihbar üzerine bir kişinin aracında ve evinde yapılan aramada 2 silah ele geçirildi.

Kars İl jandarma Komutanlığı’nca alınan bir ihbar üzerine Digor Dağpınar Mevkiinde önceden tespit edilip durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 1adet tabanca ele geçirilirken,. aynı kişinin evinde yapılan aramada ise 1 adet tabanca ve tabancaya ait mühimmat ele geçirilerek muhafaza altına alınırken, şüpheli bir kişi de gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde ve aracında yakalan 2 tabanca kriminal inceleme yapılmak üzere Jandarma Kriminal Merkezi’ne gönderildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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