Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars-Iğdır-Nahçıvan Dermiryolu Projesi AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, “Nahçıvan’ın Azerbaycan’a Karabağ’ın kurtulmasıyla birlikte demiryolu olarak bağlanması bu süreci hızlandıracak”

İHA

Kars-Iğdır-Nahçıvan Dermiryolu Projesi AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, “Nahçıvan’ın Azerbaycan’a Karabağ’ın kurtulmasıyla birlikte demiryolu olarak bağlanması bu süreci hızlandıracak”

65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşmesi Bakanı olan AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Nahçıvan’ın Azerbaycan’a Karabağ’ın kurtulmasıyla birlikte demiryolu olarak bağlanması süreci hızlanacağını belirtti.
KarsIğdırNahçıvan Demiryolu Projesi’nin kendi bakanlığı döneminde hazırlandığını ifade eden Arslan, “Sadece BaküTiflisKars, sadece bölgemizdeki Kars Lojistik Merkez’i değil, daha önce de ifade ettiğimiz gibi KarsIğdırNahçıvan Demiryolu da inşallah, projesi benim bakanlığım zamanında hazırlanmıştı. Şimdi artık Azerbaycan ile birlikte onun yapım süreçleri konuşuluyor” dedi.
Ahmet Arslan, “Nahçıvan’ın Azerbaycan’a Karabağ’ın kurtulmasıyla birlikte demiryolu olarak bağlanması bu süreci hızlandıracak. Nirtekim Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu da 2 gün önce bu projeden tekrar bahsetti. Onun da yapılmasıyla birlikte Kars bir kavşak haline geliyor. Kavşak haline gelirken, tarımı ile hayvancılığıyla, tarım ve hayvancılığa dayalı üretimleriyle, İktisat Organize Sanayi Bölgeleriyle birlikte, buradaki üretimleriyle birlikte inşallah hem gelişecek, hem de ürünlerini başka ülkelere daha rahat gönderebilir hale gelecek” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polisin yaralandığı motosiklet kazası, arkadaşının kask kamerasında
YEREL HABERLER Polisin yaralandığı motosiklet kazası, arkadaşının ...
Akaryakıt istasyonunda buldukları 25 bin lirayı sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Akaryakıt istasyonunda buldukları 25 bin lirayı ...
Kars Şeker Fabrikası´nda kireç ocağı ateşleme töreni yapıldı
YEREL HABERLER Kars Şeker Fabrikası´nda kireç ocağı ateşleme töreni ...
Kars Şeker Fabrikası’nda 63 ton pancar işlenecek Kars Şeker Fabrikası'nda 27. dönem pancar kampanyası törenle başladı
YEREL HABERLER Kars Şeker Fabrikası’nda 63 ton pancar işlenecek Kars ...
AK Parti Kars 7. Olağan Kongresi'ne hazırlanan koreografi damga vurdu
YEREL HABERLER AK Parti Kars 7. Olağan Kongresi'ne hazırlanan ...
Kars’ta köyler tek tek karantinaya alınıyor
YEREL HABERLER Kars’ta köyler tek tek karantinaya alınıyor
Selim´de balıklı gölün gizemli balıkları
YEREL HABERLER Selim´de balıklı gölün gizemli balıkları
AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın güven tazeledi Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongreye video konferansla bağlandı
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın güven ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi, hukuk ve demokraside ...
Sarıkamış’ta bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Sarıkamış’ta bir köy karantinaya alındı
Kars’ta su çulluğu ve kızıl şahin tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Kars’ta su çulluğu ve kızıl şahin tedavi altına ...
Kars Valisi Öksüz’den ara tatil uyarısı Öksüz: "Ara tatilde zorunlu olmadıkça il dışına çıkmayalım”
YEREL HABERLER Kars Valisi Öksüz’den ara tatil uyarısı Öksüz: "Ara ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X