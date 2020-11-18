AK Partili milletvekilleri müjdeyi vermişti, hizmete açıldı

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Kars'ta Karakurt Barajı’nın su tutmasıyla birlikte trafiğe kapatılan SarıkamışHorasan karayolu, AK Parti Kars milletvekillerinin girişimleriyle yeniden ulaşıma açıldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlamasıyla birlikte bin 780 metrelik viyadükler içeren 46 kilometrelik KarsErzurum karayolunun SarıkamışHorasan arası yeniden ulaşıma açılarak sürücülere kış öncesi rahat nefes aldırdı. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri yolun açılmasıyla birlikte "Bu yol trafiğe kapalıdır" yazılı levhaları kaldırarak yeni yolda levha düzenlemesi yaptı.

Sürücü Çetin Yaray, Karakurt Barajı'ndan dolayı eski yolu kullandıklarını belirterek, "67 aydan beri eski yollu kullanıyorduk, bugün yeni SarıkamışHorasan yolu açıldı, yol çok güzel oldu, Allah herkesten razı olsun, çok güzel oldu. Kazasız belasız kullanılmasını diliyorum" dedi.

Karayolları yetkilileri gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra KarakurtHorasan karayolu trafiğe açıldı.

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