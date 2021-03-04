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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Alp Disiplini A Grubu yarışları sona erdi

İHA

Türkiye Alp Disiplini A Grubu yarışları sona erdi

Sarıkamış’ta düzenlenen Türkiye Alp Disiplini A Grubu 16 yaş altı 1. ve 2. ayak müsabakaları sona erdi. 10 ilden 70 sporcunun katıldığı yarışlar nefesleri kesti.
Kars’ın Sarıkamış ilçesi Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde organize edilen Türkiye Alp Disiplini A Grubu 16 yaş altı 1. ve 2. ayak müsabakaları tamamlandı. Müsabakalarda dereceye giren sporcular düzenlenen törenle madalyalarını aldı.
Yarışlarla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, yarışların güzel bir havada yapıldığını söyledi.
Başkan Ali Oto, "Sarıkamış'a çok önem veriyoruz. Önemli bir ilçemiz, önemli bir dağımız. Çok güzel ağırlandık. Yarışmalar çok güzel geçti. Bundan sonra önümüzde Türkiye şampiyonası var. Bu arada gerçekten çok iyi bir sezon geçirdik. Pandemiye rağmen çok iyi yarışlar yaptık. Bütün kurallara uyduk. Hiçbir sorunumuz yok. İnşallah bundan sonraki yarışmalarda kazasız atlatılır” dedi.
Türkiye Alp Disiplini A Grubu 16 yaş altı 1. ve 2. Ayak Yarışlarda dereceye giren sporcular şu şekilde:
12 yaş altı kızlar: 1Naz Alaftargil, 2Naz İrem Nuhoğlu, 3Ecem Naz Çetin. 12 yaş altı erkekler: 1Kerem Çalış, 2Emin Dilik, 3Murathan Öner. 14 yaş altı kızlar: 1Duru Yıkıcı, 2Yaprak Nur Seylan, 3İrem Şahinoğlu. 14 yaş altı erkekler: 1Umut Aktaş, 2Emin Yağız Güller, 3Burak Yüksel. 16 yaş altı kızlar: 1Ayşenaz Göktaş, 2Dilara Kaya, 3Pınar Seylan. 16 yaş altı erkekler: 1Miraç Eren Üstündağ, 2Muaz Said Yenilmez ve 3Emirhan Ayyıldız. Dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalyaları verildi.

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