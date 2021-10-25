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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta Kafkas Üniversitesi’nde ilk kez Embriyo Transfer Kursu düzenlendi

İHA

Kars’ta Kafkas Üniversitesi’nde ilk kez Embriyo Transfer Kursu düzenlendi

Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Embriyo Teknoloji Derneği ve Kars VHO işbirliği ile şehrimizde ilk olarak, önemli üreme biyoteknolojilerinden biri olan Sığırlarda Embriyo Transfer Kursu düzenlendi.
Kurs Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Yavuz Öztürkler, Prof. Dr. Cihan Kaçar ve Prof. Dr. Savaş Yıldız tarafından verildi. Kursa Amerika Birleşik Devletleri Teksas Eyaletinde faaliyet gösteren TransOVA firmasının embriyologlarından ve sığır üreme uzmanlarından M Carlos Garica Gonzales ve Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsünden Dr. Uğur Kara ve Veteriner Hekim Hasan Mutlu da konuk eğitmen olarak katkı sundu.
Kursa Türkiye’nin değişik illerinden gelen Veteriner Hekim ünvanlı kursiyerler katıldı. Kursiyerlere teorik ve pratik olarak ineklerde embriyo transfer başarısını artırıcı dersler verildi. 5 gün süren kursun sonunda kursiyerler, özellikle pratik uygulamalarla dolu bir kurs aldıklarını ve kısa sürede çok şey öğrendiklerini, bu teknolojiyi gittikleri illerdeki çiftliklerde uygulayabileceklerini ifade ettiler.
Veteriner Embriyo Teknolojisi Derneği (VEMTED) Başkanı ve kurs eğiticilerinden Prof. Dr. Yavuz Öztürkler, kursun çok verimli geçtiğini, hayvancılıkta ıslahı hızlandırmak ve verim özelliklerini ilerletmek için embriyo transfer teknolojisinin kullanılmasının çok önemli olduğunu vurguladı.
Öztürkler, kurs sonunda kursiyerlerin Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı Sığırlarda Embriyo Transfer yapabilme yetkisi ve sertifikası alacaklarını belirtti.
Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı ile Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalında iki önemli embriyo transferi projesi yürüttüklerini ifade eden Öztürkler kursa emeği geçen herkese teşekkür etti.

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