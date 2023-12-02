Kars'ın Ani mağaraları turizme kazandırılmayı bekliyor

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"KESİNTİSİZ OLARAK 5 BİN YILLIK YAŞAM ALANI" İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, Ani Ören Yeri'ndeki mağaraların tarihi geçmişinden bahsederek, "Bu mağaralar milattan önce 3 binli yıllardan beri kullanılmaktadır. Ani Ören Yeri'ndeki Bostanlar Deresi mevkisinde yaklaşık 800 mağara var, kesintisiz olarak 5 bin yıllık yaşam alanı, çeşitli amaçlarla kullanılmış, günümüze kadar da gelmişler" dedi.

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Çetin, mağaraların turizme kazandırılması için çalışmaların devam ettiğine değinerek, şunları kaydetti: "Bu mağaraların bir çoğu erzak deposu, samanlık ya da ahır olarak kullanılmış ve halen günümüzde de kullanılmaya devam ediyor. Ani deyince sadece Ani Ören Yerindeki 800 hektarlık alanın dışında Bostanlar ve Mığmığ deresindeki mağaralar ve yer altı şehirleri de akla gelmelidir.