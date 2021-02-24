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Kars'ın asırlık abide yapılarını minyatüre dönüştürdü

Heykeltraş ve biblo sanatçısı Metin Doğrukartal, "Minyatür Kars" projesi kapsamında kentin tarihi abidelerinin minyatürlerini yaparak turizme kazandırmaya çalışıyor.

Kars'ın asırlık abide yapılarını minyatüre dönüştürdü
AA

Çobanlık yaptığı dönemlerde yumuşak taşlardan ürettiği biblolarla tanınan 55 yaşındaki Metin Doğrukartal, Kars Belediyesi bünyesinde kurulan atölyede kentteki tarihi eserlerin minyatürlerini yapmaya başladı.

Minyatür Kars projesi için kolları sıvayan ve bu kapsamda kentin kale, cami ve kümbet gibi asırlık yapılarının 1-2 metre boyundaki minyatürlerini taştan yapmaya başlayan Doğrukartal, bittiğinde sergilenecek çalışmalarını kentin turizmine kazandırmak istiyor.

Heykeltraş Metin Doğrukartal, AA muhabirine, çobanlık yaptığı dönemde taşları işlediğini ve daha sonra belediyede işe alındığını söyledi.

Kibrit çöpünü, taşları sanata dönüştürdüğünü ifade eden Doğrukartal, "Kars tarihi bir yer ve açık bir müze gibi. İlimiz tarihi bakımından ender illerden bir tanesi. Kars'ta tarihi eserler çok olduğundan biz de turizme katkı olması, örnek teşkil etmesi amacıyla Minyatür Kars Projesi'ne başladık." dedi.

Doğrukartal, minyatür şehir örneklerinin bazı ilerde yer aldığına işaret ederek, Kars'ın abide yapılarının da bir arada minyatür şeklinde sergilenecek olmasından heyecan duyduğunu dile getirdi.

- "Orijinal olması için taştan yapıyoruz"

Vali Türker Öksüz ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin'den büyük destek aldığını aktaran Doğrukartal, şöyle konuştu:

"Taştan yapılan eserler daha orijinal oluyor, o nedenle biz de taştan yapıyoruz. Birkaç denemeyi yaptık, başarılı oldu. Şimdi Kümbet Camisi'ni yapıyoruz, daha önce bazı eserleri Kars Valiliği ve bazı kurumlara yapmıştık. Ani Ören Yeri'nin surlarını yapmıştık. İnşallah yakın zamanda bu projeyi tamamlarız. Kars'ta çok fazla tarihi yapı var. Ömrümüz bu eserleri yapmaya yetmez, inşallah yetiştirdiğim arkadaşlarım var, onlar devamını getirir. Bu projeyi yapmak, turizme kazandırmak büyük bir şereftir. Ömür boyunca yaptığımız bir eseri gelip izleyebiliriz, benim için gurur verici bir olay."

Doğrukartal, şehrin tarihi yapılarının örneklerini bir arada görebilmenin turistler açısından da yararlı olacağını, kentteki tarihi yapılara ilişkin fikir vereceğini sözlerine ekledi.

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