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Kars ve Ardahan'da 60 yaş üzeri vatandaşlar ve eşleri ile risk grubundakiler aşılanmaya başlandı

KARS/ Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplumsal bağışıklama kapsamında uygulanan aşı programına göre Kars ve Ardahan'da 60 yaş üzeri vatandaşlar ve eşleri ile risk grubundaki bazı hastalar için aşılama süreci başladı.

Kars ve Ardahan'da 60 yaş üzeri vatandaşlar ve eşleri ile risk grubundakiler aşılanmaya başlandı
AA

Kars'ta Yusuf Paşa Toplum Sağlık Merkezine gelen 60 yaş üstü vatandaşlar ve eşleri, sıraya girerek ilk doz Kovid-19 aşılarını oldu.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Aytaç Erman Keskin, gazetecilere, randevusu açılmış 60 yaş üstü vatandaşlar ile eşlerinin aşılamasına başladıklarını ifade ederek, "Amacımız vatandaşlarımızı, hedef kitlemizi aşılamak ve salgın belasından bir an önce kurtulmak. Vatandaşlar ekibimize güvensinler, aşı ekibimiz uzman kişilerden oluşmakta. Kentte 15 mobil ekibimiz var. Evde bakım hizmeti alan vatandaşlarımıza da evlerinde aşı yapma imkanımız bulunmaktadır." diye konuştu.

Aşı olan vatandaşlardan Mülazım Esmeray ise ilk doz aşısını yaptırdığını ifade ederek, "İnşallah bu süreç böyle devam eder, herkesin aşı olmasını, hayatın normale dönmesini istiyoruz. Herkesin aşı olması lazım ki tüm Türkiye rahata kavuşsun." dedi.

Vatandaşlardan Nurgül Filtekin de herkesin aşı olmasını istedi.

- Ardahan

Ardahan İl Sağlık Müdürü Dr. Erkan Özdemir de kentte randevusu açılmış 60 yaş üstü vatandaşların eşleriyle aşılanmasına başladıklarını söyledi.

İl genelinde başta hastaneler olmak birçok sağlık kuruluşu noktasında aşılama çalışması yaptıklarını belirten Özdemir, "Amacımız bugün için randevusu olan vatandaşlarımızın aşısını sağlıklı şekilde yapmak. Vatandaşlarımızla yaptığımız çalışma ve tedbirlerle salgın belasından kurtulmak istiyoruz. Aşı ekiplerimiz gerekli hassasiyetle aşılama çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

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