İstanbul Kartal'daki Orhantepe Mahallesi'nde, bu sabah saatlerinde büyük bir kovalamaca yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Dragos'ta bir siteden cip çalan 2 kişi araçla kaçmaya başladı. Bu sırada site güvenliğinin de aralarında bulunduğu 3 kişi peşlerine takıldı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ, DİĞERİ KAÇTI

DHA'da yer alan habere göre site güvenliğinin ateş açması sonucu cipin sürücü koltuğundaki kişi başından vuruldu. Kontrolsüz kalan cip bir servis aracına çarparak durdu. Vurulan kişinin yanındaki kişi ise yaya olarak olay yerinden kaçtı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.