Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemKartal'daki o yolda yine minibüs devrildi! Kaza anı kameraya yansıdı - Haberler

Kartal'daki o yolda yine minibüs devrildi! Kaza anı kameraya yansıdı

İHA

İstanbul Kartal'da seyir halindeyken önündeki aracın bir anda durmasıyla ani manevra yapan servis minibüsünün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüs, yol kenarındaki toprak alana çıkıp yola devrildi. Kazaya tepki gösteren vatandaşlar, daha önce de iki kamyon ve bir okul servisinin devrildiği yolun darlığından şikâyet etti

minibüs devrildi

İstanbul Kartal'da geçtiğimiz gün meydana gelen kazada, servis minibüsü sürücüsü, önündeki aracın bir anda ani fren yapıp durmasıyla ani manevra yapmak zorunda kaldı. Sürücünün direksiyonu kırmasıyla araç önce yol kenarındaki toprak alana çıktı, ardından yan yatıp yola devrildi. Sürücü, devrilen aracın içerisinden çıkarken çevredekiler de yardıma geldi. Kaza esnasında servis aracının boş olması olası bir facianın önüne geçmiş oldu.

GEÇEN SENE AYNI YERDE İKİ KAMYON DAHA DEVRİLMİŞ

Kazaya tanık olan bir vatandaş, "Minibüsün önündeki araç birden ani fren yapınca kendisini kurtarmak amacıyla mecburen kenara devrildi. Burada sürekli kaza oluyor, yolun darlığından ötürü araçlar devrilebiliyor. Geçen sene iki kamyon bir okul servisi devrilmişti” dedi.

Servis aracının yola devrilmesinden ötürü yolda bir süreliğine uzun kuyruklar oluştu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sular ne zaman gelecek? 15 Kasım İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri
GÜNDEMİSKİ 15 Kasım İstanbul su kesintileri
Hadi ipucu 15 Kasım: Barış ve özgürlüğün simgesi olan hayvan hangisidir? Hadi 12.30
GÜNDEM15 Kasım Hadi ipucu sorusu ve cevabı
Son dakika! Ağrı'da 1'i gri listede 15 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEMAğrı'da 1'i gri listede 15 terörist öldürüldü
Elektrikler ne zaman gelecek? 15 Kasım Elektrik kesintisi olacak mahalleler...
GÜNDEMElektrikler ne zaman gelecek?
Son dakika! Siyanür satışları için uzmanlar uyarmıştı! Hala satılıyor - Haberler
GÜNDEMUzmanlar uyarmıştı! Hala satılıyor!
SON DAKİKA: Türkiye siyanürü Google'da böyle arattı! İşte o harita
GÜNDEMDikkat! Bu illerde siyanür arıyorlar!
Acı kaderi paylaşan iki kardeşin babasından korkunç iddiaya yanıt! - Haberler
GÜNDEMBabadan korkunç iddiaya yanıt
Hava durumu 15 Kasım 2019 - Meteoroloji İstanbul hava durumu 5 günlük
GÜNDEMMeteoroloji İstanbul hava durumu 5 günlük
İzmir Cuma namazı saati - 15 Kasım Diyanet İzmir Cuma namazı saat kaçta?
GÜNDEM15 Kasım İzmir Cuma namazı saat kaçta?
Eski nişanlısının evine gitti, bıçaklanınca tabancayla vurdu
GÜNDEMEski nişanlının ziyareti kanlı bitti
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X