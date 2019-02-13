Kartal Orhantepe’de çöken Yeşilyurt Apartmanı’nın hemen yanında bulunan ve yüksek risk tespit edilmesi nedeniyle yıkımına karar verilen Yunus Apartmanı’nda yıkım çalışmaları tamamlandı.

Moloz düzleştirme çalışmalarının ardından molozların taşınma işlemine geçilmesi bekleniyor. 10 katlı Yunus Apartmanı’ndaki tüm çalışmaların tamamlanmasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yüksek risk nedeniyle yıkımına karar verilen Bahar Apartmanı’nın yıkımına geçilmesi bekleniyor.

Bakanlık kararıyla geri kalan riskli binaların yıkımı ilerleyen günlerde gerçekleştirilecek.

Yunus Apartmanı’nın acil yıkımı nedeniyle vatandaşların birçok eşyası içeride kalmıştı. Bu kez binalar yıkılmadan önce vatandaşların eşyalarını tahliye edebilmeleri için belli bir süre tanınacak.