Muz: Oldukça besleyici ve sağlıklı bir meyvedir. Şeker oranı biraz yüksektir ancak kas yapımında oldukça destekleyicidir.

Kahverengi pirinç: Bu kompleks oldukça sağlıklı bir karbonhidrattır. Enerji verir. Egzersiz sırasında da sizi destekler.

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Mercimek ve nohut: Protein için et yemek zorunda değilsiniz. Vejetaryenler de protein için bu besin öğelerini kullanıyor. Kas kütlenizi artırmak için dengeli beslenmede etkili olan bu baklagillerden tüketebilirsiniz.