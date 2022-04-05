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Kasaba Doktoru’nun Leyla’sı Hazal Şubaşı paylaşımlarıyla beğeni topluyor!

Ünlü oyuncu Hazal Subaşı; Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Dilan Çiçek Deniz, Kubilay Aka ve Necip Memili’nin başrolünü paylaştığı Çukur dizisinde Nehir karakterine hayat vermişti. Başarılı oyunculuğu ile adını geniş kitlelere duyuran Hazal Subaşı, Kasaba Doktoru dizisiyle ekranlara geri dönüyor. EDHO’nun İlyas’ı Ozan Akbaba ve Deniz Can Aktaş ile başrolü paylaşan Hazal Subaşı Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

  • 01
    Kasaba Doktoru Leyla Hazal Şubaşı instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Çukur’un Nehir’i Hazal Subaşı kimdir?

     

    Ünlü oyuncu Hazal Subaşı, Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı Çukur dizisinde Nehir karakterine hayat vermişti. 

     
  • 02
    Kasaba Doktoru Leyla Hazal Şubaşı instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Çukur’un Nehir’i Hazal Subaşı kimdir?

    Adını Sen Koy, Çukur ve Halka gibi dizilerde boy gösteren Subaşı, başarılı oyunculuğu ile adını geniş kitlelere duyurdu. 
  • 03
    Kasaba Doktoru Leyla Hazal Şubaşı instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Çukur’un Nehir’i Hazal Subaşı kimdir?

    Hazal Subaşı, Kasaba Doktoru dizisiyle ekranlara geri dönüyor. 
  • 04
    Kasaba Doktoru Leyla Hazal Şubaşı instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Çukur’un Nehir’i Hazal Subaşı kimdir?

    Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas’ı Ozan Akbaba ve Deniz Can Aktaş ile başrolü paylaşan Hazal Subaşı Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
  • 05
    Kasaba Doktoru Leyla Hazal Şubaşı instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Çukur’un Nehir’i Hazal Subaşı kimdir?

    HAZAL SUBAŞI HAYATI

    1996 da İzmir hayata gözlerini açan güzel oyuncu Hazal Subaşı şuanda 23 yaşındadır. 
  • 06
    Kasaba Doktoru Leyla Hazal Şubaşı instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Çukur’un Nehir’i Hazal Subaşı kimdir?

    İlk olarak Elidor Miss Turkey 2016 da finalist olması ile tanınmıştır. İzmir Ekonomi Üniversitesinde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık okuyan Hazal Subaşı’nın tek hedefi oyuncu olmaktı zira tiyatroya yeteneği vardı ve düzgün fiziği ve temiz yüzü ile erkeklerin çok beğendiği bir kızdı. 
  • 07
    Kasaba Doktoru Leyla Hazal Şubaşı instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Çukur’un Nehir’i Hazal Subaşı kimdir?

    İlk olarak Adını Sen Koy dizisi seçmelerine katılan Hazal Subaşı bu seçmeler ile hayatının değişeceğinin farkında değildir. 
  • 08
    Kasaba Doktoru Leyla Hazal Şubaşı instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Çukur’un Nehir’i Hazal Subaşı kimdir?

    Adını Sen Koy ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hazal Subaşı Bir Umut Yeter dizisinde kadın başrol olarak yer almış ama dizi tutmamıştır. 
  • 09
    Kasaba Doktoru Leyla Hazal Şubaşı instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Çukur’un Nehir’i Hazal Subaşı kimdir?

    Hazal Subaşı son olarak Trt1’in Halka dizisi kadrosunda yer almış ama bir kez daha başarıyı yakalayamamıştır. Günümüzde ise Çukur dizisinin kadrosunda yer alıyor.
  • 10
    Kasaba Doktoru Leyla Hazal Şubaşı instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Çukur’un Nehir’i Hazal Subaşı kimdir?
  • 11
    Kasaba Doktoru Leyla Hazal Şubaşı instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Çukur’un Nehir’i Hazal Subaşı kimdir?
  • 12
    Kasaba Doktoru Leyla Hazal Şubaşı instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Çukur’un Nehir’i Hazal Subaşı kimdir?
  • 13
    Kasaba Doktoru Leyla Hazal Şubaşı instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Çukur’un Nehir’i Hazal Subaşı kimdir?
  • 14
    Kasaba Doktoru Leyla Hazal Şubaşı instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Çukur’un Nehir’i Hazal Subaşı kimdir?
  • 15
    Kasaba Doktoru Leyla Hazal Şubaşı instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Çukur’un Nehir’i Hazal Subaşı kimdir?
  • 16
    Kasaba Doktoru Leyla Hazal Şubaşı instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Çukur’un Nehir’i Hazal Subaşı kimdir?
  • 17
    Kasaba Doktoru Leyla Hazal Şubaşı instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Çukur’un Nehir’i Hazal Subaşı kimdir?
  • 18
    Kasaba Doktoru Leyla Hazal Şubaşı instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Çukur’un Nehir’i Hazal Subaşı kimdir?
  • 19
    Kasaba Doktoru Leyla Hazal Şubaşı instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Çukur’un Nehir’i Hazal Subaşı kimdir?
  • 20
    Kasaba Doktoru Leyla Hazal Şubaşı instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Çukur’un Nehir’i Hazal Subaşı kimdir?
  • 21
    Kasaba Doktoru Leyla Hazal Şubaşı instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Çukur’un Nehir’i Hazal Subaşı kimdir?
  • 22
    Kasaba Doktoru Leyla Hazal Şubaşı instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Çukur’un Nehir’i Hazal Subaşı kimdir?
  • 23
    Kasaba Doktoru Leyla Hazal Şubaşı instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Çukur’un Nehir’i Hazal Subaşı kimdir?
  • 24
    Kasaba Doktoru Leyla Hazal Şubaşı instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Çukur’un Nehir’i Hazal Subaşı kimdir?
  • 25
    Kasaba Doktoru Leyla Hazal Şubaşı instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Çukur’un Nehir’i Hazal Subaşı kimdir?
  • 26
    Kasaba Doktoru Leyla Hazal Şubaşı instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Çukur’un Nehir’i Hazal Subaşı kimdir?
  • 27
    Kasaba Doktoru Leyla Hazal Şubaşı instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Çukur’un Nehir’i Hazal Subaşı kimdir?
  • 28
    Kasaba Doktoru Leyla Hazal Şubaşı instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Çukur’un Nehir’i Hazal Subaşı kimdir?
  • 29
    Kasaba Doktoru Leyla Hazal Şubaşı instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Çukur’un Nehir’i Hazal Subaşı kimdir?
  • 30
    Kasaba Doktoru Leyla Hazal Şubaşı instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Çukur’un Nehir’i Hazal Subaşı kimdir?
  • 31
    Kasaba Doktoru Leyla Hazal Şubaşı instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Çukur’un Nehir’i Hazal Subaşı kimdir?
  • 32
    Kasaba Doktoru Leyla Hazal Şubaşı instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Çukur’un Nehir’i Hazal Subaşı kimdir?
  • 33
    Kasaba Doktoru Leyla Hazal Şubaşı instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Çukur’un Nehir’i Hazal Subaşı kimdir?
  • 34
    Kasaba Doktoru Leyla Hazal Şubaşı instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Çukur’un Nehir’i Hazal Subaşı kimdir?
  • 35
    Kasaba Doktoru Leyla Hazal Şubaşı instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Çukur’un Nehir’i Hazal Subaşı kimdir?

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