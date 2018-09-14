Kashiwa - Shimizu rakamlar

Kashiwa ve Shimizu, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 13:00. 29 puanlı Kashiwa 15. sırada bulunuyor, Shimizu 31 puana sahip ve 12. sırada. Ev sahibi Kashiwa, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Shimizu, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 300 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kashiwa kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.10, Shimizu sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Kashiwa önceki hafta Hiroshima mücadelesinde 1-0 kazandı.

Shimizu, Kobe karşılaşmaında 1-3 kazandı.

Kashiwa, evinde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 15 gol yedi.

Shimizu, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Shimizu, deplasmanda 18 kez ağları sarsarken, 22 kez topu kendi kalesinde gördü.

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