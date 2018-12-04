Abdülaziz, İsrail'de açtığı davada, telefonunun, NSO Group'un ürettiği "sofistike korsan yazılım" tarafından hedef alındığını, dolayısıyla Kaşıkçı ile yaptığı konuşma ve yazışmaların açığa çıktığını iddia ediyor.

Tel Aviv'de açılan davanın Associated Press ajansı tarafından ele geçirilen belgelerinde, Suudi trollerin dizginlenmesine yönelik bir projede Kaşıkçı ile çalıştığını dile getiren Abdülaziz, projenin Suudi yöneticileri öfkelendirdiğini ve "Kaşıkçı'nın hayatına mal olduğunu" ifade ediyor.

NSO Group hakkında daha önce Meksika ve Katar vatandaşları tarafından davalar açılmıştı.

Amerikan yayın kuruluşu CNN International, Cemal Kaşıkçı'nın Kanada'nın Montreal kentinde yaşayan Suudi aktivist Ömer Abdülaziz'e WhatsApp'tan gönderdiği mesajlarda Suudi Arabistan'ı ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı sert dille eleştirdiğini, gazetecinin öldürülmesinde bu mesajlaşmaların da faktör olabileceğini belirtmişti.

Ekim 2017'den bu yana Kaşıkçı ile iletişim içinde olan Abdülaziz, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci ile yaptığı ses kaydı, fotoğraf ve videoların olduğu 400'den fazla WhatsApp mesajını CNN ile paylaşmıştı. Abdülaziz'in Kaşıkçı ile Ağustos 2018'e kadar WhatsApp üzerinden konuştuğu ancak telefonunun takip edildiğini fark etmesi üzerine daha güvenilir yollarla iletişimlerini sürdürdükleri belirtilmişti.

Abdülaziz ile Kaşıkçı arasında mayıs ayında geçen bir konuşmada, bir grup Suudi aktivistin kendi ülkesinde tutuklanmasının ardından Kaşıkçı'nın, Veliaht Prens hakkında, "Ne kadar çok kurbanını yerse, daha fazlasını isteyen bir canavar 'Pac-Man' gibi. Bu zulüm, kendine destek veren kişilere dahi ulaşırsa şaşırmam." yazdığı görülüyor.

Kaşıkçı'nın bir başka mesajında da MBS'den, "Güce, baskıya aşık ve bunları göstermesi gerekiyor. Ancak zorbalığın bir mantığı yok." diye bahsettiği göze çarpıyor.

"TELEFONUMUN HACKLENMESİ, CEMAL'E OLANLAR KONUSUNDA ÖNEMLİ BİR ROL OYNADI"

Abdülaziz CNN'e yaptığı açıklamada, Kaşıkçı ile aralarındaki konuşmalarda, Suudi yönetimini sorumlu tutacak bir online gençlik hareketi planlamaya başladıklarını belirterek, "Cemal, Muhammed bin Selman'ın mesele ve sorun olduğuna inanıyordu ve bu çocuğun durdurulması gerektiğini söylüyordu." ifadesini kullandı.

Ağustos ayında aralarındaki konuşmaların takip edildiğinden şüphelendiğini ve 2 ay sonra Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü kaydeden Abdülaziz, "Telefonumun hacklenmesi, Cemal'e olanlar konusunda önemli bir rol oynadı. Gerçekten çok üzgünüm. Bu suçluluk, beni öldürüyor." diye konuştu.

ABDÜLAZİZ'İ DE BÜYÜKELÇİLİĞE DAVET ETMİŞLER

Abdülaziz mayıs ayında Suudi yönetiminin bazı temsilcilerinin kendisiyle Montreal'de görüştüklerini ve MBS'nin Abdülaziz'in Twitter paylaşımlarını takip ettiğini aktardıklarını kaydetti.

Söz konusu yetkililerle aralarında geçen konuşmayı kayda alan Abdülaziz, bu yetkililerden birinin kendisine, "Sana Muhammed bin Selman'dan bir mesaj ve teminat ile geldik." dediğini, bir başkasının da "Eğer Suud el-Kahtani senin adını duyarsa, anında tanır ve Muhammed bin Selman ile doğrudan tanışabilirsin." diye konuştuğunu aktardı.

Suudi yetkililerin bazı belgeler için kendisine Suudi Arabistan'ın Büyükelçiliğine gitmesi gerektiğini söylediğini anlatan Abdülaziz, "Bunu Kaşıkçı'ya söyledim. Bana gitmememi ve o adamlarla sadece halka açık alanlarda buluşmamı söyledi." diye konuştu.

YAZILIM ŞİRKETİ REDDETTİ

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Kaşıkçı'nın arkadaşı olan ve Kanada'da yaşayan Suudi aktivist Ömer Abdülaziz'in kendi telefonunun NSO Group'un ürettiği "sofistike korsan yazılım" tarafından hedef alındığı, dolayısıyla Kaşıkçı ile yaptığı konuşmaların yanı sıra yazışmaların açığa çıktığı yönündeki suçlamalarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Abdülaziz'in Kaşıkçı cinayetinde katkısı olduğu gerekçesiyle şirkete açtığı davaya değinilen açıklamada, "Bu dava doğru olmayan gazete kupürlerine dayandırılmıştır ve asılsızdır. Şirkete ait teknolojinin kullanıldığına dair hiçbir delil bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) eski sistem analisti Edward Snowden, geçen ay video konferans yoluyla İsrail'de katıldığı bir toplantıda, Suudi Arabistan'ın NSO Group'a ait programı Kaşıkçı'nın bir arkadaşının telefonuna yükleyerek Suudi gazeteciyi takip ettiğini öne sürmüştü.

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