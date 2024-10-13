Kasım ara tatil ne zaman? Okullarda 1.ve 2. Ara tatil tarihleri ne zaman yapılacak, belli oldu mu?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kasım ara tatil tarihleri duyuruldu. Ara tatilin ne zaman başlayıp biteceği MEB 2024 2025 eğitim takvimi ile belli oldu. Bu sene Cumartesi ve Pazar günleri tatile eklendiğinde ara tatil toplam 9 gün sürecek. Peki Kasım ara tatil ne zaman? Okullarda 1.ve 2. Ara tatil tarihleri ne zaman yapılacak, belli oldu mu? İşte MEB takvimi ile ara tatil takvimi
Okulların açılmasıyla birlikte Kasım ara tatili ve Nisan ara tatil tarihi, okulların kapanma tarihi merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 akademik takvimine göre Kasım ayı içerisinde 9 günlük ara tatil yapacak. Peki Kasım ara tatil ne zaman? Okullarda 1.ve 2. Ara tatil tarihleri ne zaman yapılacak, belli oldu mu?
ARA TATİL NE ZAMAN?
Kasım ara tatili 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yaşanacak.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.
NİSAN ARA TATİL NE ZAMAN?
Nisan ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.