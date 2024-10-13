Okulların açılmasıyla birlikte Kasım ara tatili ve Nisan ara tatil tarihi, okulların kapanma tarihi merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 akademik takvimine göre Kasım ayı içerisinde 9 günlük ara tatil yapacak. Peki Kasım ara tatil ne zaman? Okullarda 1.ve 2. Ara tatil tarihleri ne zaman yapılacak, belli oldu mu?