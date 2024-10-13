Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Kasım ara tatil ne zaman? Okullarda 1.ve 2. Ara tatil tarihleri ne zaman yapılacak, belli oldu mu?

        Kasım ara tatil ne zaman? Okullarda 1.ve 2. Ara tatil tarihleri ne zaman yapılacak, belli oldu mu?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kasım ara tatil tarihleri duyuruldu. Ara tatilin ne zaman başlayıp biteceği MEB 2024 2025 eğitim takvimi ile belli oldu. Bu sene Cumartesi ve Pazar günleri tatile eklendiğinde ara tatil toplam 9 gün sürecek. Peki Kasım ara tatil ne zaman? Okullarda 1.ve 2. Ara tatil tarihleri ne zaman yapılacak, belli oldu mu? İşte MEB takvimi ile ara tatil takvimi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2024 - 13:15 Güncelleme: 13.10.2024 - 13:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Okulların açılmasıyla birlikte Kasım ara tatili ve Nisan ara tatil tarihi, okulların kapanma tarihi merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 akademik takvimine göre Kasım ayı içerisinde 9 günlük ara tatil yapacak. Peki Kasım ara tatil ne zaman? Okullarda 1.ve 2. Ara tatil tarihleri ne zaman yapılacak, belli oldu mu?

        2

        ARA TATİL NE ZAMAN?

        Kasım ara tatili 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yaşanacak.

        YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

        Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

        3

        İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

        NİSAN ARA TATİL NE ZAMAN?

        Nisan ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dün İstanbul bugün Konya
        Dün İstanbul bugün Konya
        Harris'in ekibinden Trump'a sağlık raporu çağrısı
        Harris'in ekibinden Trump'a sağlık raporu çağrısı
        Rojin'i arama çalışmaları 16'ncı gününde: Kadavra köpeği tepki verdi
        Rojin'i arama çalışmaları 16'ncı gününde: Kadavra köpeği tepki verdi
        Kedi besleme tartışmasında emekli öğretmen dehşet saçtı: 1'i ağır 2 yaralı
        Kedi besleme tartışmasında emekli öğretmen dehşet saçtı: 1'i ağır 2 yaralı
        İsrail'de yüzlerce kişi yine sokaklarda
        İsrail'de yüzlerce kişi yine sokaklarda
        Yeni aşkı arkadaşları ele verdi
        Yeni aşkı arkadaşları ele verdi
        Yerli Hannibal nasıl yakalandı?
        Yerli Hannibal nasıl yakalandı?
        Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli yağış uyarısı
        Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli yağış uyarısı
        İşte fon düzenlemesinin faturası
        İşte fon düzenlemesinin faturası
        Hangi yiyeceklerin sindirimi ve hazmı daha kolay?
        Hangi yiyeceklerin sindirimi ve hazmı daha kolay?
        Kuş Cenneti can çekişiyor
        Kuş Cenneti can çekişiyor
        "Teslim ol ya da açlıktan öl"
        "Teslim ol ya da açlıktan öl"
        Montella'dan zorunlu rotasyon!
        Montella'dan zorunlu rotasyon!
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        İstanbul'un çokdilli kitabeleri
        İstanbul'un çokdilli kitabeleri
        Okan Buruk'tan flaş sözler!
        Okan Buruk'tan flaş sözler!
        "Yazıklar olsun"
        "Yazıklar olsun"
        Maymun çiçeği virüsüyle karışıyor! El ayak ağız hastalığına dikkat!
        Maymun çiçeği virüsüyle karışıyor! El ayak ağız hastalığına dikkat!
        Altın Portakal 'Mukadderat'ın oldu
        Altın Portakal 'Mukadderat'ın oldu
        Evde ve bahçede 3 kişi ölü bulundu
        Evde ve bahçede 3 kişi ölü bulundu