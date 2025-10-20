Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri belli oldu. Sevk belgeleri, sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alınabilecek. Askerlik yerleri için gözler, Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, "Askerlik yerleri açıklandı mı, Kasım askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...