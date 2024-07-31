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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Başkanı Mehmet Fatih Saraç'tan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret - Futbol Haberleri

        Kasımpaşa Başkanı Mehmet Fatih Saraç'tan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret

        Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa Başkanı Mehmet Fatih Saraç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti ve yeni görevinde kendisine başarılar diledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 18:15 Güncelleme: 31.07.2024 - 18:15
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        Kasımpaşa'dan Hacıosmanoğlu'na ziyaret
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa Başkanı Mehmet Fatih Saraç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

        Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede Kasımpaşa Başkan Vekili Orhan Yüksel, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Bahadır Saraç, Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Yıldız, Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan ve Kasımpaşa Kulüp Doktoru Cem Ergenç de yer aldı. Mehmet Fatih Saraç, TFF Başkanlığı'na seçilen Hacıosmanoğlu'nu tebrik ederek yeni görevinde kendisine başarılar diledi.

        Ziyaretin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Mehmet Fatih Saraç'a üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Millî Takım forması takdim ederken, Saraç da Hacıosmanoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu bir Kasımpaşa forması hediye etti.

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