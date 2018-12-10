Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin açıklamaları şu şekilde:

"Nasıl değerlendireyim. Böyle maçlardan sonra değerlendirme yapmak hakikaten çok zor. 3 yılda 5 yılda yaşanabilecek maç ancak yaptığımız sporun futbol olduğunu unutmamak lazım. Eksik yaptıklarımız tabii ki oldu, özellikle son bölümde ama oyunun 1. dakikasından son dakikaya kadar devamlı oyunun içerisinde kalmaya çalışan, üretmeye çalışan bir takımdık.

Futbolcularımın eleştirilecek yanları tabii ki var ama 90 dakika mücadele ettiler, çabaladılar, ürettiler. Ama postacı kapıyı 2 dakika çalar. Seyircilere keyif vermeye çalıştık. Keyiflenince sevineceğiz diye bir şey olmuyor. Penaltılar, yer topları, hava topları... Oyunun psikolojisi içerisinde yakalarsan, maçta iki defa kötü yakalandık. Bu maça kendini kaptırmaktan, kontrolü kaybetmekten kaynaklanıyor.

Bizim bu kadar kaçıracağımızı tahmin edemezdim. Penaltı konusuna gelince futbolculara güvensizliğimi asla hissettirmem, bundan sonra da asla hissettirmem. Penaltı atmak kolay iş değil ancak bundan sonra değerlendirme olacak. Mesaj geldi.

Başka söyleyecek bir şey yok, karşımızda iyi bir rakip vardı, yeni hocalarıyla başka bir heyecanla, can havliyle oynadılar. Kayseri'yi tebrik ediyorum.

Hatalar oldu ama içeride girip 'Ne yaptınız? Pozisyon üretmediniz' demek yerine daha farklı konuştuk.

Yıllarca penaltı attım, ne kadar zor olduğunu bilirim. Penaltı kaçıranlardan biri ligin gol kralı, diğeri de takımın en kaliteli oyuncularından. Varsa bir hatamız, değiştirebiliriz."

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