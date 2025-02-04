Kasımpaşa U19 Teknik Direktörü Taner Yapağıcı: Bizim için müthiş bir fırsat!

Ziraat Türkiye Kupası 2. maçında İstanbulspor ile karşılaşacak Kasımpaşa U19 Takımı'nın teknik direktörü Taner Yapağıcı; genç futbolcular Sarp Yavrucu, Yusuf İnci ve Adnan Aktaş, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

"16.5 YAŞ ORTALAMASINA YAKIN BİR TAKIMLA OYNUYORUZ"

Ligde son dönemde yükselen bir grafiğimiz var. Özellikle son 12 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik aldık. Ligde 4. sıradayız ama liderle aramızda 3 puan fark var. Takımın performansı oldukça iyi, son 5 maçta 5 galibiyet aldık ve bu maçlarda 21-22 farklı oyuncu oynadı. Hemen hemen 26-27 oyuncuya süre verdik, her oyuncunun süre alması ve iyi oynaması bizim adımıza sevindirici. 19 liginde oynuyoruz ama 17 hatta 16.5 yaş ortalamasına yakın bir takımla oynuyoruz. Oyuncularımızın performansının iyi olması ve bu sonuçlara yansıması bizi mutlu ediyor, inşallah böyle devam ederiz.

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🔹"12 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik aldık."

🔹"Takımın performansı oldukça iyi."



🎙️Kasımpaşa U19 Teknik Direktörü Taner Yapağıcı, HT Spor muhabiri @ogzhngenc'in sorularını yanıtladı. pic.twitter.com/Ho1E4303Wt — HT Spor (@HTSpor) February 4, 2025

"İYİ ŞEYLER YAPTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Türkiye Kupası'nda oynayacağımızı duyduğumuz ilk günden beri çok heyecanlıyız. Bizi orada oynamaya layık gördükleri için başkanımıza ve kulüp yetkililerimize çok teşekkür ediyoruz. Gençlerbirliği maçında çok heyecanlıydık, çok güzel deneyim olduğunu biliyorduk. Kendine inanan ve güvenen bir grubumuz var. Zorlanacağımızı biliyorduk, 1. Lig takımına karşı oynuyorsunuz. Genelimizin yaşı çok küçük ve tecrübesi olmayan bir takımdı ama süre geçtikçe takımın kendine olan özgüveni de arttı. Kolay olmadı ama çok güzel ve keyifli oldu. Fenerbahçe çok büyük bir takım ve sahada genelde oynayan oyuncularıyla karşımıza çıktı. Çok erken bir gol yedik ama hemen toparlandık, savunma tarafında iyiydik özellikle de 2. yarıda çok daha iyi işler yaptık. Gol de atabilirdik ama iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Gururlandık, gururlanmaya da devam ediyoruz.

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"MOURINHO 'SAAT GİBİ İŞLEYEN TAKIMINIZ VAR' DEDİ"

Mourinho maçın hemen sonrasında beni tebrik etti. Çok iyi bir iş çıkardığımızı söyledi. Çocukların geneline bir konuşma yaptı ve "Biz 2. yarı gol atamadık ama bunun sebebi takımın frene basması değildi, sizin çok iyi savunma yapmanızdı. Sizin maçlarınızı daha önce izleyip analizler yaptık ve burada bunu gördük. Çok iyi savunma yapan ve saat gibi işleyen takımınız var. Bu şekilde devam ederseniz çok güzel günler sizi bekliyor." dedi. Çocuklar da bu konuşmadan sonra çok mutlu oldu.

"ALTYAPIDAKİ GENÇLERİMİZ HEYECANLANIYOR"

Akademimizin başında koordinatörümüz Erkan Çoker hocamız çok tecrübeli birisi. Buraları çok iyi bir şekilde dizayn ediyor. Başarılar geldikçe alt yaş gruplarımızın da yukarıya doğru hedeflerinin olabileceğini gördüler. Hepsinde müthiş bir mutluluk var. Genel altyapı ailesinde daha iyi bir motivasyon sağladı. Hepimiz için daha iyi oldu. Başarılar geldikçe altyapıdaki gençlerimiz de heyecanlanıyor.

"BİZİM İÇİN MÜTHİŞ BİR FIRSAT"

İstanbulspor zorlu bir rakip, kolay bir rakip yok bundan sonraki maç da Göztepe. Bizim için önce çok iyi bir deneyim, müthiş bir fırsat ve kendimizi görmemiz için yapabileceğimiz en güzel maçları oynuyoruz. Tecrübemizi arttırmak için güzel bir fırsat. Taktiksel planlarımız var. En önemlisi keyif alarak deneyimimizi artırmaya çalışacağız.

"YASİN ALTYAPIDA GELİŞİMİNİ ANLATTI"

Yasin'le transferinden sonra İbrahim Bey'le birlikte genel altyapıda bir toplantı yaptık. Yasin gelişimini ve bu süreci anlattı. Yasin sadece futbolculuğuyla değil doğru karakteriyle de örnek bir futbolcu. Müthiş bir karakter. Takımımıza futbolcu seçerken karakterlerini de seçiyoruz. Çok iyi oyuncularımız var, hepsinin karakterleri de çok iyi.

🔹"Bize bu imkânı veren başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkürler."

🔹"Başarılar geldikçe, altyapıdaki gençlerimiz de heyecanlanıyor."

🔹"Yasin, futbolculuğunun yanı sıra çok karakterli biri."



🎙️Kasımpaşa U19 Teknik Direktörü Taner Yapağıcı, HT Spor muhabiri @ogzhngenc 'in… pic.twitter.com/Wr8hQGLjym — HT Spor (@HTSpor) February 4, 2025

SARP YAVRUCU: ADIMIZDAN SÖZ ETTİRMEK İSTİYORUZ

Türkiye Kupası bizim için büyük bir şans, biz de elimizden geleni sahada yapmak istiyoruz. Puan veya puanlar almak istiyoruz. Mourinho kısaca bizi tebrik etti. İstanbulspor maçında adımızdan söz ettirmek istiyoruz.