Kasırgalar tarihin akışını nasıl değiştirdi? Shakespeare’den Alexander Hamilton’a: Kasırgaların ilham verdiği ve şekillendirdiği tarihi olaylar!

Her yıl Amerika Birleşik Devletleri'ni ortalama iki büyük kasırga vuruyor. Bu şiddetli fırtınalar, yıkıcı etkiler bırakarak ve binlerce insanın ölümüne sebep olarak yüzlerce yıldır tarihin akışını değiştirdi. "A Furious Sky: The Five-Hundred-Year History of America's Hurricanes" kitabının yazarı Eric Jay Dolin’e göre, 1800’lerin sonlarından bu yana kasırgalar, milyarlarca dolar değerinde maddi hasar yaratmış ve yaklaşık 30.000 insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştur.

Ancak bu fırtınalar sadece fiziksel hasara değil, aynı zamanda önemli tarihi olayların beklenmedik sonuçlar doğurmasına da neden olmuştur. İşte kasırgaların tarihin seyrini değiştirdiği beş olay... 1. FLORİDA'NIN FRANSIZ SÖMÜRGESİ OLMASINI ENGELLEYEN KASIRGA 1565 yılı Eylül ayında, İspanyol amiral Pedro Menéndez de Avilés Florida'da St. Augustine kolonisini kurdu. Ancak kısa bir süre önce Fransızlar da Fort Caroline adını verdikleri koloniyi, şimdiki Jacksonville yakınlarında kurmuşlardı. Menéndez, Fransız kolonisini yok etmek istiyordu, ancak beklenmedik bir müttefik onun yardımına yetişti: bir kasırga.

Fransız filosunun komutanı Jean Ribault, Menéndez'e teslim olmasını emrettiği sırada kasırga, Fransız gemilerini sürükleyerek Cape Canaveral’a kadar götürdü ve gemiler orada battı. Menéndez, Fort Caroline’de korumasız kalan Fransız kolonisini basarak 130'dan fazla Fransız yerleşimciyi öldürdü. Böylece Fransa’nın Florida’daki sömürgecilik girişimi sona ermiş oldu.

2. JAMESTOWN KOLONİSİNE DESTEĞİ ENGELLEYEN VE BİR SHAKESPEARE ESERİNE İLHAM VEREN KASIRGA 1609 yılında, İngiltere’den Jamestown Kolonisi'ne giden dokuz gemilik bir yardım filosu büyük bir kasırgaya yakalandı. Filonun baş gemisi olan Sea Venture, Bermuda’ya doğru sürüklendi ve burada karaya oturdu. Gemidekiler bir yıl boyunca hayatta kalmaya çalıştı ve nihayetinde iki küçük gemi inşa ederek Jamestown’a ulaştılar. Ancak koloniye vardıklarında, nüfusun açlık ve hastalık yüzünden 500’den 60 kişiye düştüğünü gördüler.

Bu olay, edebiyat tarihinde de iz bıraktı. Gemide bulunan yazar William Strachey'in fırtınaya dair kaleme aldığı anlatı, William Shakespeare'in "The Tempest" adlı eserine ilham kaynağı oldu. 3. KORSANLIK ÇAĞINI HAREKETLENDİREN KASIRGA 1715 yılında İspanya'nın hazinelerini taşıyan gemilerden oluşan bir filo, Florida açıklarında korkunç bir kasırgaya yakalandı ve neredeyse tamamı battı. Kıymetli malları kurtarmak isteyen binlerce kişi enkaz alanına akın etti. Ancak çoğu eli boş döndü ve bazıları Karayipler'de kalıp korsan olmaya karar verdi. Bu hayal kırıklığına uğramış hazineler avcıları, Karayipler ve Atlantik'te efsanevi korsanların doğmasına yol açarak korsanlık çağını başlattı.

4. ALEXANDER HAMILTON’I KURTULUŞ YOLUNA KOYAN KASIRGA 1772’de Karayipler'de St. Croix Adası'nı vuran bir kasırga, genç bir Alexander Hamilton'un hayatını değiştirdi. Kasırgaya dair yazdığı duygu dolu mektup, yeteneğini ortaya çıkardı ve St. Croix iş dünyasının desteğiyle eğitim alabilmesi için fon sağlandı. Hamilton, bu desteğin ardından Amerika’ya giderek Amerikan Bağımsızlık Savaşı'na katıldı ve kurucu babalardan biri olarak tarihe geçti.

5. AMERİKAN DEVRİMİ'NİN KAZANILMASINA YARDIMCI OLAN KASIRGA 1780 yılında Karayipler'i vuran Büyük Kasırga, İngiliz ve Fransız filolarına ağır zararlar verdi. Bu felaketin ardından Fransızlar, Amerikan devrimcilerine destek sağlamak için gemilerini kuzeye çekti. Bu stratejik hamle, Chesapeake Muharebesi’nde Fransızların İngiliz deniz kuvvetlerini mağlup etmesiyle sonuçlandı ve Amerikan Devrimi'nin dönüm noktalarından biri oldu.