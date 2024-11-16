Kasırgalar tarihin akışını nasıl değiştirdi? Shakespeare’den Alexander Hamilton’a: Kasırgaların ilham verdiği ve şekillendirdiği tarihi olaylar!

Her yıl Amerika Birleşik Devletleri'ni ortalama iki büyük kasırga vuruyor. Bu şiddetli fırtınalar, yıkıcı etkiler bırakarak ve binlerce insanın ölümüne sebep olarak yüzlerce yıldır tarihin akışını değiştirdi. "A Furious Sky: The Five-Hundred-Year History of America's Hurricanes" kitabının yazarı Eric Jay Dolin’e göre, 1800’lerin sonlarından bu yana kasırgalar, milyarlarca dolar değerinde maddi hasar yaratmış ve yaklaşık 30.000 insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştur.

Ancak bu fırtınalar sadece fiziksel hasara değil, aynı zamanda önemli tarihi olayların beklenmedik sonuçlar doğurmasına da neden olmuştur. İşte kasırgaların tarihin seyrini değiştirdiği beş olay...

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1. FLORİDA'NIN FRANSIZ SÖMÜRGESİ OLMASINI ENGELLEYEN KASIRGA

1565 yılı Eylül ayında, İspanyol amiral Pedro Menéndez de Avilés Florida'da St. Augustine kolonisini kurdu. Ancak kısa bir süre önce Fransızlar da Fort Caroline adını verdikleri koloniyi, şimdiki Jacksonville yakınlarında kurmuşlardı. Menéndez, Fransız kolonisini yok etmek istiyordu, ancak beklenmedik bir müttefik onun yardımına yetişti: bir kasırga.