Kastamonu'da 'bataklık' operasyonu: 52 gözaltı 0:00 / 0:00

AA

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü koordinesinde İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, örgüt faaliyeti kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlarına yönelik "Bataklık" adı verilen operasyon gerçekleştirildi.

Yaklaşık 3 aydır devam eden çalışmalar neticesinde 46 ayrı adrese yönelik 310 personel, 60 ekip ve 2 dedektör köpeğin katılımı ile eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 9 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği, çok miktarda reçeteye tabi sentetik uyuşturucu hap, sentetik uyuşturucu, esrar, kenevir, uyuşturucu kullanma amacıyla yapılan düzenek, hassas tartı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin 860 lira ele geçirildi.

AA'nın haberine göre; aralarında 2 örgüt lideri, 2 örgüt yöneticisi ve 23 örgüt üyesinin de bulunduğu toplam 52 şüpheli gözaltına alındı, 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.