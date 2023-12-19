Kastamonu'da donan Yeşil Göl drone ile görüntülendi

Küçüksekiler Köyü Muhtarı Süleyman Çakır, Yeşil Göl'ün doğal güzellikleri ile ön plana çıktığını belirterek, "Gölümüz özellikle doğaseverlerin uğrak noktalarından biri.

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Yazın genellikle Kastamonu, Çankırı ve Ankara'dan ziyaretçileri ağırlıyoruz. İçinde alabalık, sazan gibi balık türleri bulunuyor ama yasak olduğu için balık avlanmıyor" dedi.