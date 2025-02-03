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        Kaçak kazı şüphelileri binanın altına tünel inşa edip, elektrik hattı döşemiş

        KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, metruk bir binanın zemininde tünel inşa edip, elektrik sistemi döşeyerek kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 20:40 Güncelleme: 03.02.2025 - 20:45
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        Kaçak kazı şüphelileri binanın altına tünel inşa edip, elektrik hattı döşemiş
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        KASTAMONU’nun Tosya ilçesinde, metruk bir binanın zemininde tünel inşa edip, elektrik sistemi döşeyerek kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı. Olay yerinde kazı malzemeleri ile tarihi eser niteliğinde materyaller ele geçirildi.

        Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı'nca bir binada izinsiz kazı yapıldığını tespit etmesi üzerine, düzenlenen operasyonda, A.T., B.B., Ç.E.K., M.B., H.D. ve T.S. isimli şahısları kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin metruk binanın altına; kazı çalışmalarını rahatlıkla yapabilmek için tünel inşa ettikleri ve elektrik kabloları döşeyerek aydınlatma sağladıkları görüldü. Olay yerinde yapılan incelemelerde, 5 adet gözyaşı şişesi, 2 adet testi ve çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.

        Yakalanan 6 kişi hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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