Cide-Bartın yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Bölgede yoğun kar ve yağmur yağışı sonrası toprağın yumuşaması nedeniyle Cide-Bartın karayolu Kalafat Mahallesi yakınında heyelan meydana geldi. Toprak, kaya ve ağaçların devrildiği yol, araç geçişine kapandı. Heyelan sonrası Cide 154'üncü Karayolları Şefliği ekipleri tarafından yolun açılması için çalışma başlatıldı.

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