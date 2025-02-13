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        Cide-Bartın yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

        KASTAMONU'nun Cide ilçesinde yaşanan heyelan sonrası, Cide-Bartın karayolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 00:33 Güncelleme: 13.02.2025 - 09:36
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        Cide-Bartın yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
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        KASTAMONU'nun Cide ilçesinde yaşanan heyelan sonrası, Cide-Bartın karayolu ulaşıma kapandı.

        Bölgede yoğun kar ve yağmur yağışı sonrası toprağın yumuşaması nedeniyle Cide-Bartın karayolu Kalafat Mahallesi yakınında heyelan meydana geldi. Toprak, kaya ve ağaçların devrildiği yol, araç geçişine kapandı. Heyelan sonrası Cide 154'üncü Karayolları Şefliği ekipleri tarafından yolun açılması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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