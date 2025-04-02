İnebolu'da sis etkili oldu
KASTAMONU'nun Karadeniz'e kıyısı olan ilçesi İnebolu'da yoğun sis etkili oldu.
KASTAMONU'nun Karadeniz'e kıyısı olan ilçesi İnebolu'da yoğun sis etkili oldu.
İnebolu ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. İlçedeki balıkçılar, teknelerini limana bağlayarak sisin etkisini kaybetmesini bekledi. Sis, trafikte aksamalara da neden oldu. Sis ile kaplanan ilçe, dron ile havadan görüntülendi.
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