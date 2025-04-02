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        İnebolu'da sis etkili oldu

        KASTAMONU'nun Karadeniz'e kıyısı olan ilçesi İnebolu'da yoğun sis etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 13:24 Güncelleme: 02.04.2025 - 13:30
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        İnebolu'da sis etkili oldu
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        KASTAMONU'nun Karadeniz'e kıyısı olan ilçesi İnebolu'da yoğun sis etkili oldu.

        İnebolu ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. İlçedeki balıkçılar, teknelerini limana bağlayarak sisin etkisini kaybetmesini bekledi. Sis, trafikte aksamalara da neden oldu. Sis ile kaplanan ilçe, dron ile havadan görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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