Kastamonu'da çıkan orman yangını söndürüldü

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.



İncigez köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.



Yangına Orman İşletme Müdürlüğü arasözleri ile müdahale edildi.



Kısa sürede söndürülen yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.