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        Hanönü, Bozkurt ve Küre ilçelerinde CHP kongreleri yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 15:25
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        Hanönü, Bozkurt ve Küre ilçelerinde CHP kongreleri yapıldı
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        KASTAMONU (AA) - Hanönü, Bozkurt ve Küre ilçelerinde CHP olağan ilçe kongreleri yapıldı.

        Hanönü Belediye Düğün Salonunda gerçekleşen kongrede, 2017 yılından bu güne kadar başkanlık yapan Çetin Metin Karakoç'un aday olmadı, tek aday olarak seçime giren Mehmet Soysal ilçe başkanı seçildi.

        - Bozkurt

        İlçedeki Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda yapılan seçimde Musa Kartal ve Mustafa Cesur ilçe başkanlığı için yarıştı.

        47 delegenin oy kullandığı seçimde 27 oy alan Musa Kartal, CHP Bozkurt İlçe Başkanı seçildi. Diğer aday Mustafa Cesur ise 19 oy aldı.

        Yeni yönetim kurulu, Mustafa Çelik, İlhan Güneysu, Hülya Kırcaoğlu, Zafer Karahalil Mehmet Kırıştı, Emrah Gür, Güldane Aydın, Aydoğan Ersöz, Yusuf Çalık ve Mehmet Çelik’ten oluştu.

        - Küre

        Küre ilçesinde bir restoranda gerçekleşen CHP Olağan İlçe Kongresinde ise seçime tek aday olarak giren Bahattin Ersöz başkan seçildi.

        Kongrelere CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin ve partililer katıldı.

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