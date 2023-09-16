Kastamonu'da gönüllüler "Dünya Temizlik Günü" dolayısıyla atık topladı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde gönüllüler "Dünya Temizlik Günü" kapsamında çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi.

Günebakan Eğitim Derneği ve Haydi Yapalım Derneği (Let's Do It) öncülüğünde Dünya Temizlik Günü dolayısıyla bir araya gelen öğretmen, doktor, jandarma, Gençlik Merkezi ve gönüllerden oluşan yaklaşık 50 kişi, Ginolu Koyu'ndaki atıkları topladı.

Çevre kirliliğine "dur" demek ve sağlıklı bir çevre için toplanan 40 torba çöp, belediye araçlarına yüklendi.

Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir, AA muhabirine, Ginolu Koyu'nun Türkiye'nin ender güzelliğe sahip yerlerden biri olduğunu söyledi.

Bu tür güzelliklere sahip çıkılması ve kirletilmemesi gerektiğinin altını çizen Demir, "Tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Biz Belediye olarak ilçe genelinde topladığımız bütün çöpleri ayrıştırmaya gönderiyoruz. Ekibimizle birlikte sürekli olarak çalışma halindeyiz. Bugün burada yapılan faaliyet de çok kıymetli. Emek veren herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Haydi Yapalım Derneği İl Temsilcisi İrem Feray İbikoğlu da başka yaşanacak dünya olmadığını, bu yüzden çevre temizliğinin önem arz ettiğini ifade etti.

Günebakan Eğitim Derneği Başkanı Nadide Özge Ozanoğlu ise 81 ilde yapılan çevre temizleme etkinliklerini ilçelerine taşıdıklarından dolayı mutlu olduklarını kaydetti.