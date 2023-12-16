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        Yurduntepe Kayak Merkezi sezona hazır

        Ilgaz Dağı'nda bulunan Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kayak sezonu için hazırlıklar tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 12:24 Güncelleme: 16.12.2023 - 12:31
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        Yurduntepe Kayak Merkezi sezona hazır
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        Ilgaz Dağı'nda bulunan Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kayak sezonu için hazırlıklar tamamlandı.

        Kastamonu merkeze 40, Ankara'ya 200, İstanbul'a ise 450 kilometre mesafede bulunan Ilgaz, Kastamonu Havalimanı'nın yapılmasının ardından kayakseverlerin daha kolay ulaşabileceği bir yer haline geldi.

        Kış tatilini Yurduntepe'de geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, 2 bin metre yükseklikteki pistte dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp, kızakla kayarak keyifli vakit geçirme imkanı buluyor.

        Yaklaşık 6 kilometrelik pistiyle kayakseverlerden ilgi gören Yurduntepe, kızakla kaymak isteyen küçük ziyaretçilerine de eğlenceli kış tatili imkanı sunuyor.

        Kayak merkezinde incelemelerde bulunan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Özel İdare Genel Sekreteri Nida Sinsi'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Dallı, Ilgaz Dağı'nın ülkenin önemli kayak merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

        Güzel bir sezon geçirilmesini temenni eden Dallı, Yurduntepe'nin İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra ülkenin pek çok noktasından gelen kayakseverlere ev sahipliği yaptığını anlattı.

        Tesisin hazır olduğunu dile getiren Dallı, "Yurduntepe, ülkenin en uzun kayak pistlerinden birine sahip. Kayakseverler buraya geldiğinde keyifle tatilini yapıp, karın tadını çıkarıyor. Sezon hazırlıklarımız tamamlandı. Karın yağmasıyla sezonumuzu açmayı planlıyoruz." dedi.

        Vali Dallı'ya ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Özel İdaresi Kültür Sosyal İşler ve Turizm Birliği Müdürü Tuncay Sönmezışık, Yurduntepe Kayak Merkezi İşletme Sorumlusu Hakkı Kaya eşlik etti.

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